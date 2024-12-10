Кріс Еванс повертається в кіновсесвіт Marvel

Кого саме зіграє Кріс Еванс у новій картині, наразі невідомо. Це може бути як Джонні Шторм, так і Капітан Америка.

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43-річний Кріс Еванс, американський актор, який здобув світову популярність за роль Стіва Роджерса (Капітан Америка) в кінематографічному всесвіті Marvel, повернеться в сонм супергероїв, попри те, що його герой фактично закінчив свою місію, в картині "Месники: Фінал", пише Hollywood Reporter.

Еванс зіграє у фільмі "Месники: Судний день", режисерами якого стануть брати Руссо, а Роберт Дауні-молодший зіграє Доктора Дума. Дата виходу фільму — 1 травня 2026 року.

Кріс зіграв Джонні Шторма/Людину-смолоскипа в "Дедпулі та Росомасі", повторивши свою роль з пари фільмів "Фантастична четвірка", знятих Fox у 2000-х роках. Але, як уже говорилося вище, його найвідоміша робота — Капітан Америка.

Кого саме він зіграє в новому фільмі, Шторма чи Роджерса, поки невідомо. Річ у тім, що новий повнометражний проєкт Marvel знову має справу з кількома часовими лініями і всесвітами і, як очікується, возз'єднає багатьох акторів із попередніх картин, а також із нинішніх (наприклад, "Фантастична четвірка").

Актор пішов з ролі Капітана Америки у фільмі 2019 року "Месники: Завершення", який закінчився тим, що Стів Роджерс вирушив у минуле, щоб провести своє життя зі своїм коханням Пеггі Картер (Гейлі Етвелл). Роджерс прожив десятиліття в анонімності, повернувшись у сьогодення, щоб передати щит Капітана Америки другу Сему Вілсону (Ентоні Макі).

Еванс був затверджений на роль у березні 2010 року після того, як кілька разів відмовлявся від неї і обійшов таких акторів, як Джон Красінскі, Гаррет Гедлунд, Майкл Кессіді, Патрік Флюгер, Скотт Портер, Вілсон Бетел, Майк Фогель і Чейс Кроуфорд. Його герой з'явився у фільмах "Перший месник" (2011), "Месники" (2012), "Перший месник: Інша війна" (2014), "Месники: Ера Альтрона" (2015), "Перший месник: Протистояння" (2016), "Месники: Війна нескінченності" (2018) і "Фінал". У нього були камео у фільмах "Тор: Царство темряви" (2013) і "Людина-павук: Повернення додому" (2017).

Кріс Еванс у ролі Капітана Америки

У 2023 році він сказав GQ, що відкритий для повернення, якщо це здасться правильним:

"Я б не хотів синяка під оком, якби це було схоже на спробу заробити грошей, або якби це не відповідало очікуванням, або якби це просто не було пов'язано з оригіналом", — говорив він.

Раніше Фокус писав, що дружина Кріса Еванса вперше показала свою обручку з діамантом.