Российский миллиардер Александр Лебедев расстался с моделью Еленой Перминовой: детали

Лебедев сделал Перминовой предложение в 2020 году, но их отношения так и не ознаменовались свадьбой. У пары растут четверо детей.

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38-летняя российская модель рассталась олигархом Александром Лебедевым, с которым была в отношениях 19 лет и родила ему четырех детей. Расставание пары произошло вскоре после празднования 65-летия предпринимателя. Что стало причиной, и кто был инициатором развода, многодетная мать не раскрывает. На своей странице в Instagram она написала:

"Не хочу говорить много слов. Так бывает, что даже самые красивые истории заканчиваются. Очень много доброго и хорошего. Но главное, 4-ро наших прекрасных детей. Лучшего отца для них и быть не могло. Только тепло и благодарность за все. Дальше каждый идет своим путем. P.S. Никаких других комментариев не будет. Личное всегда будет личным".

Фото: Скриншот

Пост она сопроводила черно-белым фото с Лебедевым. Этим же снимком, только в цвете, модель поздравляла его с 15-летием их отношений.

Некоторые телеграмм-каналы пишут, что это бизнесмен бросил модель, однако никаких подтверждений с его стороны этому нет.

История отношений Елены Перминовой и Александра Лебедева

Как пишет ресурс "24СМИ", знакомство Перминовой и Лебедева произошло не в самый радужный момент жизни девушки. Еще живя в Сибири, она начала встречаться с криминальным авторитетом, который втянул ее историю с торговлей наркотиками. 17-летняя Елена оказалась на скамье подсудимых, и ей грозил реальный срок. Тогда ее отец написал открытое письмо депутату Госдумы Александру Лебедеву с просьбой помочь дочери. Депутат лоббировал на тот момент законопроект о защите свидетелей, поэтому принял живое участие в судьбе новосибирской девушки.

В итоге реальный срок девушке заменили на условный. На протяжении судебных разбирательств Перминова проявила сильную сторону своего характера: находясь под следствием, она продолжала работать – снималась в фотосессиях и даже появилась в видеоклипе на песню Стаса Пьехи "Где буду я". После суда она потеряла контракт с престижным модельным агентством Modus Vivendis

В дальнейшем между моделью и бизнесменом завязались отношения, хоть мужчина старше девушки на 27 лет.

В свои 23 года Перминова родила Лебедеву первенца, которого назвали Никитой. Через два года у них появился еще один сын, Егор, а в 2014-м – дочь Арина. В мае 2021-го у пары появился четвертый ребенок, сын Александр.

Елена Перминова с сыновьями и дочерью

На момент начала отношений с моделью Лебедев находился в официальном браке с Натальей Соколовой, дочери советского биолога Владимира Соколова. Они давно не жили вместе, и женщина вместе с сыном Евгением обосновалась в Лондоне. Он поддерживал их финансово даже после развода.

Что касается семейного статуса Перминовой, то бизнесмен сделал ей предложение в 2020 году, но свадьбу сначала отложили из-за пандемии коронавируса, а потом о ней и вовсе перестали говорить.

В своих интервью Елена не скрывала, что в их отношениях случались кризисы, они расставались три раза. После последней размолвки модель узнала, что беременна четвертым ребенком, что помирило пару.

Елена и Александр пережили не один кризис в отношениях Фото: lenaperminova/instagram

Полноценно Елена возобновила профессиональную карьеру фотомодели с помощью эротической фотосессии в мужском журнале "Плейбой". Вскоре она получила титул девушки месяца, а немного позднее уже выходила на подиумы самых престижных модных показов. В свое время она демонстрировала на подиуме коллекции брендов Armani, Viktor & Rolf, Lanvin и других, летая на работу в Париж, Милан и Рим.

В последнее время Елена много снималась для глянца.

Александр Лебедев имеет бизнес в России и Великобритании. Он – владелец британского онлайн-издания Independent и телевизионного канала London Live, а также мажоритарный владелец газеты Evening Standard. Кроме того, он является крупнейшим частным акционером и инвестором "Новой газеты".

18 мая 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, внесен в санкционный список Канады "элит и близких соратников режима" состоящий из 14 лиц "за то, что они непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины". 19 октября 2022 года попал в санкционный список Украины за то что инвестировал деньги в туристический бизнес в аннексированном Крыму.

Ранее Фокус писал, что Лебедев сравнил Тимошенко с Манделой.