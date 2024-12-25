Російський мільярдер Олександр Лебедєв розійшовся з моделлю Оленою Перміновою: деталі

Лебедєв освідчився Перміновій 2020 року, але їхні стосунки так і не ознаменувалися весіллям. У пари ростуть четверо дітей.

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38-річна російська модель розійшлася з олігархом Олександром Лебедєвим, з яким була у стосунках 19 років і народила йому чотирьох дітей. Розставання пари відбулося незабаром після святкування 65-річчя підприємця. Що стало причиною, і хто був ініціатором розлучення, багатодітна мати не розкриває. На своїй сторінці в Instagram вона написала:

"Не хочу говорити багато слів. Так буває, що навіть найкрасивіші історії закінчуються. Дуже багато доброго і хорошого. Але головне, четверо наших прекрасних дітей. Кращого батька для них і бути не могло. Тільки тепло і вдячність за все. Далі кожен іде своїм шляхом. P.S. Жодних інших коментарів не буде. Особисте завжди буде особистим".

Фото: Скриншот

Пост вона супроводила чорно-білим фото з Лебедєвим. Цим же знімком, тільки в кольорі, модель вітала його з 15-річчям їхніх стосунків.

Деякі телеграм-канали пишуть, що це бізнесмен кинув модель, проте жодних підтверджень з його боку цьому немає.

Історія стосунків Олени Пермінової та Олександра Лебедєва

Як пише ресурс "24ЗМІ", знайомство Пермінової та Лебедєва відбулося не в найрадісніший момент життя дівчини. Ще живучи в Сибіру, вона почала зустрічатися з кримінальним авторитетом, який втягнув її історію з торгівлею наркотиками. 17-річна Олена опинилася на лаві підсудних, їй загрожував реальний термін. Тоді її батько написав відкритого листа депутату Держдуми Олександру Лебедєву з проханням допомогти доньці. Депутат лобіював на той момент законопроєкт про захист свідків, тому взяв активну участь у долі новосибірської дівчини.

У підсумку реальний термін дівчині замінили на умовний. Протягом судових розглядів Пермінова проявила сильну сторону свого характеру: перебуваючи під слідством, вона продовжувала працювати — знімалася у фотосесіях і навіть з'явилася у відеокліпі на пісню Стаса П'єхи "Де буду я". Після суду вона втратила контракт із престижним модельним агентством Modus Vivendis

Надалі між моделлю і бізнесменом зав'язалися стосунки, хоч чоловік старший за дівчину на 27 років.

У свої 23 роки Пермінова народила Лебедєву первістка, якого назвали Микитою. За два роки в них з'явився ще один син, Єгор, а 2014-го — донька Аріна. У травні 2021-го в пари з'явилася четверта дитина, син Олександр.

Олена Пермінова із синами та донькою

На момент початку стосунків із моделлю Лебедєв перебував в офіційному шлюбі з Наталею Соколовою, дочкою радянського біолога Володимира Соколова. Вони давно не жили разом, жінка разом із сином Євгеном влаштувалася в Лондоні. Він підтримував їх фінансово навіть після розлучення.

Що ж до сімейного статусу Пермінової, то бізнесмен освідчився їй 2020 року, але весілля спочатку відклали через пандемію коронавірусу, а потім про нього й зовсім перестали говорити.

У своїх інтерв'ю Олена не приховувала, що в їхніх стосунках траплялися кризи, вони розлучалися тричі. Після останньої сварки модель дізналася, що вагітна четвертою дитиною, що помирило пару.

Олена та Олександр пережили не одну кризу у стосунках Фото: lenaperminova/instagram

Повноцінно Олена відновила професійну кар'єру фотомоделі за допомогою еротичної фотосесії в чоловічому журналі "Плейбой". Незабаром вона отримала титул дівчини місяця, а трохи пізніше вже виходила на подіуми найпрестижніших модних показів. Свого часу вона демонструвала на подіумі колекції брендів Armani, Viktor & Rolf, Lanvin та інших, літаючи на роботу до Парижа, Мілана та Рима.

Останнім часом Олена багато знімалася для глянцю.

Олександр Лебедєв має бізнес у Росії та Великій Британії. Він — власник британського онлайн-видання Independent і телевізійного каналу London Live, а також мажоритарний власник газети Evening Standard. Крім того, він є найбільшим приватним акціонером та інвестором "Нової газети".

18 травня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, внесено до санкційного списку Канади "еліт і близьких соратників режиму", що складається з 14 осіб, "за те, що вони безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні та несуть відповідальність за біль і страждання народу України". 19 жовтня 2022 року потрапив до санкційного списку України за те, що інвестував гроші у туристичний бізнес в анексованому Криму.

Раніше Фокус писав, що Лебедєв порівняв Тимошенко з Манделою.