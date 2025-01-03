Промотавшая миллиарды долларов "женщина-кошка" Джослин Вильденштейн оставила огромные долги

На момент смерти Джослин Вильденштейн находилась под арестом за неуважение к суду. Сумма ее долгов исчисляется сотнями тысяч долларов.

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После смерти светской львицы Джослин Вильденштейн, известной, как "женщина-кошка" из-за многочисленных пластических операций, у нее остались колоссальные долги, сообщает Mail.Online. Более того, она находилась под арестом на момент своей кончины за игнорирование многочисленных судебных постановлений, связанных с неоплаченным долгом в размере $344 тысячи.

По информации таблоида, судья Минья Санчес-Льоренс выдала судебный приказ о наложении ареста после того, как светская львица, любительница пластической хирургии, не явилась на слушание по делу о неуважении к суду 23 октября в Майами. Документ предписывал шерифам по всему штату взять 84-летнюю Вильденштейн под стражу и даже отправить ее в тюрьму до тех пор, пока ее не доставят в суд.

"Обвиняемая может быть заключена в тюрьму округа Майами-Дейд до скорейшего предоставления ей возможности предстать перед судом. "Однако обвиняемая может быть освобождена после внесения залога в размере $1000", – гласил вердикт.

В последние недели до смерти Джослин вместе с женихом Ллойдом Кляйном жила в Париже. Неизвестно, планировала ли она вернуться в США, где ей также грозило выселение из ее квартиры в Майами-Бич в рамках отдельного иска о выселении, поданного всего несколько недель назад.

Согласно судебным записям, полученным журналистами, Вильденштейн якобы задолжала Regal Jewelry and Gift Shop $268 тысяч за драгоценные камни, которые она им не вернула. Еще $75 928 набежало в виде процентов.

Если бы Вильденштейн дожила до ареста, он бы стал для нее вторым в ее жизни. Ранее она уже была за решеткой после того, как расцарапала Ллойду лицо. Позже пара уладила свои разногласия и радовалась, когда дело было прекращено. В 2017 году они объявили о своей помолвке.

Мать двоих детей Джослин когда-то была одной из самых богатых разведенных женщин на планете после того, как получила колоссальную компенсацию в размере $2,5 миллиарда после развода со своим бывшим мужем, арт-дилером Алеком Вильденштейном в 1999 году.

Несмотря на то, что Вильденштейн получила состояние, какое большинство людей когда-либо могли себе представить, она умудрилась растратить его на экстравагантные покупки пластической хирургии, одежды, драгоценностей, произведений искусства и даже десятки тысяч долларов ежегодных телефонных счетов. Однажды она заявила, что большая часть ее богатства исчезла, потому что одна из картин, которая была частью траста, созданного для нее в рамках бракоразводного процесса, приписываемая Диего Веласкесу, оказалась подделкой.

Ходили слухи, что она потратила около миллиона долларов, пока заявление о банкротстве не показало, что на ее текущем счете ничего не осталось, и Джослин выживала на $900 в месяц в виде соцпособий.

Несмотря на огромные долги, Джослин продолжала вести роскошную жизнь со своим женихом Ллойдом Кляйном

Роскошную квартиру Вильденштейн в Нью-Йорке, состоящую из трех смежных квартир в шикарной башне Trump World Tower, продали для погашения долгов на общую сумму $6,38 миллиона.

Но ее жилищные проблемы продолжились в Саншайн-Стейт, где в начале этого года ее выгнали из квартиры в Майами-Бич за $4000 в месяц, которую Кляйн снял для нее. Согласно жалобе от октября 2023 года, пара задолжала $12 тысяч за неоплаченную аренду дорогой двухкомнатной квартиры в квартале от океана. 57-летний модельер Кляйн ответил встречным иском, настаивая на том, что на недвижимости были "значительные повреждения плесенью и зияющие дыры в потолке".

Судья постановил, что это недостаточное основание для удержания арендной платы, и в апреле было вручено уведомление о выселении.

Ранее Фокус писал, какими были последние часы жизни Джослин.