На модель из Италии напал осьминог (видео)

Судя по кадрам, Федерико сильно испугался, когда почувствовал на своей ноге чьи-то щупальца.

Related video

Модель из Милана Федерико Кола во время отпуска на Сейшельских островах поневоле познакомился с местным осьминогом. Инцидент произошел еще в начале января, но СМИ обратили на него внимание только сейчас, а сам Федерико разместил видео момента в закрепленных публикациях в Instagram.

В кадре Кола віходит из Индийского океана. Когда до берега остается всего несколько метров, осьминогов внезапно хватает итальянца за ногу, и тот от неожиданности падает в воду. В следующий момент подписчики видят, как мужчина поднимает осьминога, позволяя ему скользить по спине, а также периодически окунает его в воду. В конце концом Федерико выпускает его обратно в океан.

"Какой волшебный сюрприз. Я нашел свою любовь (на самом деле она нашла меня)", – пошутил он в подписи к видео.

Кадры вызвали активную реакцию пользователей.

"Я бы умер бы, если бы почувствовал что-то, что срезал мою ногу под водой – я бы закричал, попытался бежать и потерял сознание… Мне нравится, что этот парень был таким смелым, собранным и наслаждался взаимодействием. Какой крутой момент!", "Это официально самая милая океанская дружба когда -либо", "То, как он носил это, как будто это был его ребенок", "Если вы вернетесь в ту же зону плавания и проведете там немного времени, этот же осьминог найдет вас и продолжит дружбу с вами. Они могут стать очень верными", "У меня бы случился инфаркт", – пишут под видео.

Ранее Фокус писал, что "умный" осьминог обвил руку дайверши и привел ее к "сокровищу".