На модель з Італії напав восьминіг (відео)

Судячи з кадрів, Федеріко сильно злякався, коли відчув на своїй нозі чиїсь щупальця.

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Модель із Мілана Федеріко Кола під час відпустки на Сейшельських островах мимоволі познайомився з місцевим восьминогом. Інцидент стався ще на початку січня, але ЗМІ звернули на нього увагу тільки зараз, а сам Федеріко розмістив відео моменту в закріплених публікаціях в Instagram.

У кадрі Кола виходить з Індійського океану. Коли до берега залишається всього кілька метрів, восьминог раптово хапає італійця за ногу, і той від несподіванки падає у воду. Наступної миті підписники бачать, як чоловік піднімає восьминога, дозволяючи йому ковзати по спині, а також періодично занурює його у воду. Зрештою Федеріко випускає його назад в океан.

"Який чарівний сюрприз. Я знайшов свою любов (насправді вона знайшла мене)", — пожартував він у підписі до відео.

Кадри викликали активну реакцію користувачів.

"Я б помер би, якби відчув щось, що зрізало мою ногу під водою — я б закричав, спробував тікати і втратив свідомість... Мені подобається, що цей хлопець був таким сміливим, зібраним і насолоджувався взаємодією. Який крутий момент!", "Це офіційно наймиліша океанська дружба коли-небудь", "Те, як він носив це, наче це була його дитина", "Якщо ви повернетеся до тієї ж зони плавання і проведете там трохи часу, цей же восьминіг знайде вас і продовжить дружбу з вами. Вони можуть стати дуже вірними", "У мене б стався інфаркт", — пишуть під відео.

Раніше Фокус писав, що "розумний" восьминіг обвив руку дайверші і привів її до "скарбу".