Увидел и запер двери: рэперша весом 220 кг подала в суд на службу такси из-за водителя

Рэперша заявила, что почувствовала себя оскорбленной, а отказ водителя везти ее зацепил ее чувства.

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36-летняя рэп-исполнительница Dank Demoss (в миру Даджуа Блэндинг), вес которой составляет 220 кг, подала в суд на службу такси после того, как водитель отказался ее забрать из-за опасений, что она слишком большая. Мужчина беспокоился, что шины не выдержат такой массы. Об этом артистка рассказала каналу Fox 2.

В качестве доказательств она опубликовала видео ее взаимодействия с сотрудником службы. В кадре она уверяет его, что может поместиться в машину, но водитель утверждает обратное. Он пообещал вернуть ей деньги за поездку, чтобы Блэндинг не платила за нее. Однако это не остановило рэпершу и она в иске заявила, что подверглась дискриминации. По ее словам, что водитель подъехал на седане Mercedes Benz, но запер двери и попытался уехать, увидев ее. В ответ на ее непонимание мудчина сказал ей, что она слишком большая, чтобы поместиться на его задних сиденьях, и что его шины не выдержат ее веса.

"Какое мне дело до твоих шин?" — слышно, как Dank Demoss спрашивает его в клипе.

Адвокаты Блэндинг Джонатан Марко и Зак Раньян утверждали, что отказ водителя отвезти ее представлял собой дискриминацию, поскольку вес является защищенной характеристикой в ​​Мичигане.

Dank Demoss со своими адвокатами

"Я ездила в машинах и поменьше. Я просто хочу, чтобы они знали, что это задело мои чувства", – заявила певица.

После того, как Блэндинг поделилась видео в своем Instagram, многие встали на защиту водителя и сказали, что ей следовало прислушаться к его рекомендации заказать авто большего размера.

"Перегружать машину противозаконно", "Водитель был очень вежлив, он объяснил свои веские причины и даже извинился… попробуйте посмотреть на вещи с точки зрения другого человека", "Большинство водителей отменили бы поездку и оставили ее стоять там. По крайней мере, он был честен, хотя она и отрицает. Люди настолько самодовольны тем, что приукрашивают вещи, что это почти преступление, когда вы говорите правду. Затем мы немедленно говорим: "Это дискриминация, это расизм, это предрассудки, это то и это". Нет, королева, это ваша реальность стоит у вас перед лицом, потому что вы постоянно от нее убегаете. Водитель не сказал ничего плохого, и он был уважителен все это время. Он ни разу не назвал ее по имени, не назвал ее толстой или не отреагировал на ее проблему негативно. Он просто дал ей правдоподобное предложение. Он сказал правду", "Я вовсе не злая, я сама девушка plus size. Но ты определенно слишком большая для этой машины, да и для любого седана, наверное. Тебе стоит заказать грузовик/большой внедорожник для своих поездок, чтобы тебе было хотя бы комфортно. Я не думаю, что он был злым, он был честным", – пишут в комментариях.

Компания, с которой судится рэперша, прокомментировала случившееся. Ее представители заявили, что "безоговорочно осуждают все формы дискриминации":

"Мы верим в сообщество, где ко всем относятся с равным уважением и взаимной добротой. Наши принципы сообщества и условия обслуживания прямо запрещают притеснения или дискриминацию".

В недавнем сообщении в социальных сетях Блендинг сообщила, что весит более 227 кг, а в декабре она уже заявила, что намеревалась похудеть.

Ранее Фокус писал, что модель plus-size начала летать только частными самолетами из-за больших ягодиц.