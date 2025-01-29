Побачив і замкнув двері: реперка вагою 220 кг подала до суду на службу таксі через водія

Реперка заявила, що відчула себе ображеною, а відмова водія везти її зачепила її почуття.

Related video

36-річна реп-виконавиця Dank Demoss (в миру Даджуа Блендінг), вага якої становить 220 кг, подала до суду на службу таксі після того, як водій відмовився її забрати через побоювання, що вона занадто велика. Чоловік турбувався, що шини не витримають такої маси. Про це артистка розповіла каналу Fox 2.

Як докази вона опублікувала відео її взаємодії зі співробітником служби. У кадрі вона запевняє його, що може поміститися в машину, але водій стверджує зворотне. Він пообіцяв повернути їй гроші за поїздку, щоб Блендінг не платила за неї. Однак це не зупинило реперку і вона в позові заявила, що зазнала дискримінації. За її словами, що водій під'їхав на седані Mercedes Benz, але замкнув двері і спробував поїхати, побачивши її. У відповідь на її нерозуміння мудчина сказав їй, що вона занадто велика, щоб поміститися на його задніх сидіннях, і що його шини не витримають її ваги.

"Яке мені діло до твоїх шин?" – чутно, як Dank Demoss запитує його в кліпі.

Адвокати Блендінг Джонатан Марко і Зак Раньян стверджували, що відмова водія відвезти її являла собою дискримінацію, оскільки вага є захищеною характеристикою в Мічигані.

Dank Demoss зі своїми адвокатами

"Я їздила в машинах і менших. Я просто хочу, щоб вони знали, що це зачепило мої почуття", — заявила співачка.

Після того, як Блендінг поділилася відео у своєму Instagram, багато хто став на захист водія і сказав, що їй слід було прислухатися до його рекомендації замовити авто більшого розміру.

"Перевантажувати машину протизаконно", "Водій був дуже ввічливий, він пояснив свої вагомі причини і навіть вибачився... спробуйте подивитися на речі з погляду іншої людини", "Більшість водіїв скасували б поїздку і залишили її стояти там. Принаймні, він був чесний, хоча вона і заперечує. Люди настільки самовдоволені тим, що прикрашають речі, що це майже злочин, коли ви говорите правду. Потім ми негайно говоримо: "Це дискримінація, це расизм, це забобони, це те і це". Ні, королева, це ваша реальність стоїть у вас перед обличчям, бо ви постійно від неї тікаєте. Водій не сказав нічого поганого, і він був шанобливий весь цей час. Він жодного разу не назвав її на ім'я, не назвав її товстою або не відреагував на її проблему негативно. Він просто дав їй правдоподібну пропозицію. Він сказав правду", "Я зовсім не зла, я сама дівчина plus size. Але ти безумовно занадто велика для цієї машини, та й для будь-якого седана, напевно. Тобі варто замовити вантажівку/великий позашляховик для своїх поїздок, щоб тобі було хоча б комфортно. Я не думаю, що він був злим, він був чесним", – пишуть у коментарях.

Компанія, з якою судиться реперка, прокоментувала те, що трапилося. Її представники заявили, що "беззастережно засуджують усі форми дискримінації":

"Ми віримо у спільноту, де до всіх ставляться з рівною повагою та взаємною добротою. Наші принципи спільноти та умови обслуговування прямо забороняють утиски чи дискримінацію".

У нещодавньому повідомленні в соціальних мережах Блендінг повідомила, що важить понад 227 кг, а в грудні вона вже заявила, що мала намір схуднути.

Раніше Фокус писав, що модель plus-size почала літати тільки приватними літаками через великі сідниці.