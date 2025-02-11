Девушка солиста Mötley Crüe чудом выжила в авиакатастрофе (фото, видео)

На борту самолета, который принадлежит солисту Mötley Crüe Винсу Нилу, находились его девушка и ее подруга. У Рейн Андреани сломано пять ребер.

Related video

64-летний вокалист глэм-метал группы Mötley Crüe Винс Нил нарушил молчание после того, как его 43-летняя возлюбленная Рейн Андреани, знаменитая визажистка, выжила в смертельной авиакатастрофе, пишет TMZ. Частный самолет, принадлежащий Нилу, на борту которого находилась его девушка, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Скоттсдейла в Аризоне и врезался в другой самолет, в результате чего пилот погиб, а несколько человек были госпитализированы.

Вместе со своей подругой Эшли женщина была доставлена в ближайшую больницу. У нее сломано пять ребер, а несколько домашних собак, которых женщины взяли с собой на борт самолета, в безопасности.

"Сегодня утром частный самолет Винса Нила потерпел крушение недалеко от Скоттсдейла, штат Аризона. Пилот трагически погиб. Второй пилот и другие пассажиры были доставлены в местные больницы. Винса не было в самолете. Девушка Винса и ее подруга получили травмы, хотя и не опасные для жизни. Хотя подробности еще не известны, мы всем сердцем сочувствуем семьям погибшего пилота и пострадавших пассажиров. Mötley Crüe объявит о способе оказания помощи семье погибшего пилота — ждите объявления совсем скоро", – заявила группа на своей странице в соцсети накануне.

Фото: Скриншот

Адвокат Нила сообщил, что музыкант "соболезнует и молится всем, кто был причастен, и он благодарен за критически важную помощь всех спасателей, которые оказали помощь"

Юридическая фирма Worrick Robinson Law, представляющая интересы певца хэви-метала, подтвердила трагические подробности инцидента.

"В 14:39 по местному времени самолет Learjet Model 35A, принадлежащий Винсу Нилу, пытался приземлиться в аэропорту Скоттсдейла. По неизвестным на данный момент причинам самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы, в результате чего столкнулся с другим припаркованным самолетом. На борту самолета мистера Нила находились два пилота и два пассажира. Мистера Нила в самолете не было. Более точные подробности столкновения недоступны, поскольку ситуация быстро развивается, и ведется расследование", – отметили в компании.

Пожарная служба Скоттсдейла сообщила, что по меньшей мере один человек погиб на месте происшествия и трое получили ранения, когда самолеты столкнулись.

"Мы оказали помощь пяти пациентам. Один из них погиб, двое были доставлены в местные травматологические центры, один пациент был госпитализирован, а один отказался от лечения", — сказал капитан пожарной охраны Скоттсдейла Дэйв Фолио.

Федеральное управление гражданской авиации подтвердило, что столкнулись два частных самолета, и они временно приостановили полеты в аэропорт.

Сейчас по факту проводится расследование.

Рейн Андреани и Винс Нил начали встречаться в 2017 году после того, как познакомились через общих друзей. До Рейн у Нила была бурная личная жизнь. Он был женат трижды: на Бет Линн Нил, Шариз Радделл и Лия Джерардини. Кроме того, у него в арсенале множество громких отношений. В список его бывших девушек входят поклонницы рок-н-ролла, такие как Тони Китаен и Лави Грэм.

Ранее Фокус писал, что в Бразилии разбился самолет с пассажирами на борту.