Дівчина соліста Mötley Crüe дивом вижила в авіакатастрофі (фото, відео)

На борту літака, який належить солісту Mötley Crüe Вінсу Нілу, перебували його дівчина та її подруга. У Рейн Андреані зламано п'ять ребер.

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64-річний вокаліст глем-метал-гурту Mötley Crüe Вінс Ніл порушив мовчання після того, як його 43-річна кохана Рейн Андреані, знаменита візажистка, вижила у смертельній авіакатастрофі, пише TMZ. Приватний літак, що належить Нілу, на борту якого перебувала його дівчина, викотився за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Скоттсдейла в Аризоні та врізався в інший літак, унаслідок чого пілот загинув, а кілька людей були госпіталізовані.

Разом зі своєю подругою Ешлі жінку доправили до найближчої лікарні. У неї зламано п'ять ребер, а кілька домашніх собак, яких жінки взяли із собою на борт літака, у безпеці.

"Сьогодні вранці приватний літак Вінса Ніла зазнав аварії недалеко від Скоттсдейла, штат Арізона. Пілот трагічно загинув. Другого пілота та інших пасажирів доправили до місцевих лікарень. Вінса не було в літаку. Дівчина Вінса та її подруга дістали травми, хоча й не небезпечні для життя. Хоча подробиці ще не відомі, ми всім серцем співчуваємо сім'ям загиблого пілота і постраждалих пасажирів. Mötley Crüe оголосить про спосіб надання допомоги сім'ї загиблого пілота — чекайте на оголошення зовсім скоро", — заявила група на своїй сторінці в соцмережі напередодні.

Фото: Скриншот

Адвокат Ніла повідомив, що музикант "співчуває і молиться всім, хто був причетний, і він вдячний за критично важливу допомогу всіх рятувальників, які надали допомогу"

Юридична фірма Worrick Robinson Law, що представляє інтереси співака хеві-металу, підтвердила трагічні подробиці інциденту.

"О 14:39 за місцевим часом літак Learjet Model 35A, що належить Вінсу Нілу, намагався приземлитися в аеропорту Скоттсдейла. З невідомих на даний момент причин літак викотився зі злітно-посадкової смуги, внаслідок чого зіткнувся з іншим припаркованим літаком. На борту літака містера Ніла перебували два пілоти і два пасажири. Містера Ніла в літаку не було. Більш точні подробиці зіткнення недоступні, оскільки ситуація швидко розвивається, і ведеться розслідування", — зазначили в компанії.

Пожежна служба Скоттсдейла повідомила, що щонайменше одна людина загинула на місці події і троє дістали поранення, коли літаки зіткнулися.

"Ми надали допомогу п'ятьом пацієнтам. Один із них загинув, двох доправили в місцеві травматологічні центри, одного пацієнта госпіталізували, а один відмовився від лікування", — сказав капітан пожежної охорони Скоттсдейла Дейв Фоліо.

Федеральне управління цивільної авіації підтвердило, що зіткнулися два приватні літаки, і вони тимчасово призупинили польоти в аеропорт.

Зараз за фактом проводять розслідування.

Рейн Андреані та Вінс Ніл почали зустрічатися 2017 року після того, як познайомилися через спільних друзів. До Рейн у Ніла було бурхливе особисте життя. Він був одружений тричі: на Бет Лінн Ніл, Шаріз Радделл і Лія Джерардіні. Крім того, у нього в арсеналі безліч гучних стосунків. До списку його колишніх дівчат входять прихильниці рок-н-ролу, такі як Тоні Кітаєн і Лаві Грем.

Раніше Фокус писав, що в Бразилії розбився літак з пасажирами на борту.