Фильм недели на Netflix: как комедия о ложной беременности покорила зрителей

Комедия "Как бы беременна" существенно подвинула лидера рейтинга прошлой недели, вырвавшись вперед с боьшим отрывом.

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Еженедельно Netflix предоставляет топ-10 фильмов, которые больше всего просматривали подписчики на протяжении последних семи дней. Если в прошлый раз это был комедийный боевик "Снова в деле", то на этот раз вперед вырвалась комедия "Как бы беременна", подвинув предыдущего лидера на второе место, причем с довольно большим отрывом.

Новый фильм американского режиссера Тайлера Спиндела ("Родители в законе" и "Не та девушка") по сценарию Джули Пайва и Эми Шумер за неделю просмотрели 25,1 млн пользователей, а количество часов просмотра составило 41,9 млн. Для сравнения: цифры картины "Снова в деле" – 9,2 млн и 17,4 млн соответственно.

"Как бы беременна" – история молодой женщины по имени Лэйни Ньютон (Эми Шумер), которая работает учительницей. Она обделена вниманием мужчин и сильно завидует беременности своей лучшей подруги Кейт. Главная героиня никогда не пылала желанием забеременеть и иметь детей, но ее начинает задевать тот факт, что ее подруга получает очень много внимания и заботы из-за своего положения.

Стараясь хоть как-то привлечь к себе интерес окружающих людей, она начинает носить накладной беременный живот и добивается желаемого результата в виде умиления, желания помочь и прочих моментов, с которыми сталкиваются будущие мамы. Но неожиданно, в этот не самый подходящий момент, она встречает мужчину своей мечты, и теперь ей предстоит что-то сделать с той паутиной лжи, которую Лэйни сплела вокруг себя.

"Как бы беременна" — вторая главная роль Шумер в повествовательном фильме для Netflix после внушительного списка стендап-выступлений и ее последнего появления в режиссерском дебюте Джерри Сайнфелда "Без глазури: История Поп-Тартс". Актриса также стала соавтором сценария. Кроме нее, в картине снялись Джиллиан Белл, Уилл Форте, Дэймон Уайанс-младший и Брианна Хоуи.

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