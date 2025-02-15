Фільм тижня на Netflix: як комедія про вдавану вагітність підкорила глядачів

Комедія "Типу вагітна" істотно посунула лідера рейтингу минулого тижня, вирвавшись уперед з великим відривом.

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Щотижня Netflix надає топ-10 фільмів, які найбільше переглядали передплатники протягом останніх семи днів. Якщо минулого разу це був комедійний бойовик "Знову в справі", то цього разу вперед вирвалася комедія "Типу вагітна", посунувши попереднього лідера на друге місце, причому з доволі великим відривом.

Новий фільм американського режисера Тайлера Спіндела ("Батьки в законі" та "Не та дівчина") за сценарієм Джулі Пайва та Емі Шумер за тиждень переглянули 25,1 млн користувачів, а кількість годин перегляду становила 41,9 млн. Для порівняння: цифри картини "Знову в дії" – 9,2 млн і 17,4 млн відповідно.

"Типу вагітна" – історія молодої жінки на ім'я Лейні Ньютон (Емі Шумер), яка працює вчителькою. Вона обділена увагою чоловіків і сильно заздрить вагітності своєї найкращої подруги Кейт. Головна героїня ніколи не палахкотіла бажанням завагітніти та мати дітей, але її починає зачіпати той факт, що її подруга отримує дуже багато уваги та турботи через своє становище.

Намагаючись хоч якось привернути до себе інтерес оточуючих людей, вона починає носити накладний вагітний живіт і домагається бажаного результату у вигляді розчулення, бажання допомогти та інших моментів, з якими стикаються майбутні мами. Але несподівано, в цей не дуже вдалий момент, вона зустрічає чоловіка своєї мрії, і тепер їй доведеться щось зробити з тією павутиною брехні, яку Лейні сплела навколо себе.

"Типу вагітна" – друга головна роль Шумер в оповідному фільмі для Netflix після значного списку стендап-виступів і її останньої появи в режисерському дебюті Джеррі Сайнфелда "Без глазурі: Історія Поп-Тартс". Актриса також стала співавтором сценарію. Крім неї, в картині знялися Джилліан Белл, Вілл Форте, Деймон Ваянс-молодший і Бріанна Гоуї.

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