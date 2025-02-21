Маленький сын 81-летнего Мика Джаггера попал в больницу (фото)

Восьмилетний Деверо – младший из восьми детей музыклаьной легенды.

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Восьмилетний Деверо Октавиан Бэзил, сын 81-летнего фронтмена Rolling Stones Мика Джаггера и его девушки, 37-летней бывшей балерины Мелани Хэмрик, попал в больницу после того, как травмировал ногу во время игры в футбол. Об этом его мать сообщила в сторист Instagram.

Мелани поделилась фотографией, на котором видна нога ее сына в синем гипсе, когда он ходил на костылях.

"Ничто не кажется более правдивым – когда они причиняют боль вам (плачущий смайлик) Но он скоро снова будет играть в футбол!!" – говорится в подписи.

Фото: Скриншот

Хэмрик редко публикует посты о своем партнере, рассказывая подписчикам больше о сыне и танцах.

У Мика восемь детей: 54-летняя Кэрис от Марши Хант, 53-летяя Джейд от Бьянки Джаггер, 40-летняя Лиззи, 39-летний Джеймс, 33-летняя Джорджия Мэй и 27-летний Габриэль от Джерри Холл, 25-летний Лукас от Лусианы Хименес Морад и восьмилетний Деверо.

Мик и Мелани впервые встретились в феврале 2014 года в туре на концерте Rolling Stones. Они не стали ближе, пока певец позже не пригласил Мелани присоединиться к нему на остановке рок-группы в Цюрихе.

Несмотря на более чем 10 лет отношений, пара до сих пор не связала себя узами брака.

Несчастный случай с их ребенком произошел после того, как Мелани рассказала, что Мик на самом деле думает о ее очень пикантных любовных романах. Хэмрик недавно написала свой второй любовный роман о балете и призналась, что считает сцены секса "самой легкой" частью своих историй.

Бывшая танцовщица и хореограф добавила, что именно Мик изначально вдохновил ее начать писать книги:

"Я подумала: "Я хочу написать книгу. Я хочу написать книгу". И вот, наконец, он сказал: "О Боже, напиши книгу!"

Хэмрик была в труппе Американского театра балета, из которого она ушла в 2019 году после 15 лет.

Ранее Фокус писал, что Мик Джаггер обручился с возлюбленной, моложе на 43 года.