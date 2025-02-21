Маленький син 81-річного Міка Джаггера потрапив до лікарні (фото)

Восьмирічний Деверо — молодший із восьми дітей музичної легенди.

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Восьмирічний Деверо Октавіан Безіл, син 81-річного фронтмена Rolling Stones Міка Джаггера та його дівчини, 37-річної колишньої балерини Мелані Гемрік, потрапив у лікарню після того, як травмував ногу під час гри у футбол. Про це його мати повідомила в сторіст Instagram.

Мелані поділилася фотографією, на якій видно ногу її сина в синьому гіпсі, коли він ходив на милицях.

"Ніщо не здається більш правдивим – коли вони завдають болю вам (смайлик, що плаче) Але він скоро знову гратиме у футбол!!!" – ідеться в підписі.

Фото: Скриншот

Гемрік рідко публікує пости про свого партнера, розповідаючи підписникам більше про сина і танці.

У Міка восьмеро дітей: 54-річна Керіс від Марші Хант, 53-річна Джейд від Бьянкі Джаггер, 40-річна Ліззі, 39-річний Джеймс, 33-річна Джорджія Мей і 27-річний Габріель від Джеррі Голл, 25-річний Лукас від Лусіани Хіменес Морад і восьмирічний Деверо.

Мік і Мелані вперше зустрілися в лютому 2014 року в турі на концерті Rolling Stones. Вони не стали ближчими, поки співак пізніше не запросив Мелані приєднатися до нього на зупинці рок-гурту в Цюріху.

Незважаючи на понад 10 років стосунків, пара досі не пов'язала себе узами шлюбу.

Нещасний випадок з їхньою дитиною стався після того, як Мелані розповіла, що Мік насправді думає про її дуже пікантні любовні романи. Гемрік нещодавно написала свій другий любовний роман про балет і зізналася, що вважає сцени сексу "найлегшою" частиною своїх історій.

Колишня танцівниця і хореограф додала, що саме Мік спочатку надихнув її почати писати книги:

"Я подумала: "Я хочу написати книгу. Я хочу написати книгу". І ось, нарешті, він сказав: "О Боже, напиши книгу!"

Гемрік була в трупі Американського театру балету, з якого вона пішла 2019 року після 15 років.

Раніше Фокус писав, що Мік Джаггер заручився з коханою, молодшою на 43 роки.