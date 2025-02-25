От Безоса ушла кастинг-агент, которая сделала фильмы о Бонде легендарными

Дебби МакУильямс работала над Джеймсом Бондом более 40 лет. Благодаря ей Бондами стали Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

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Легендарный кастинг-агент Дебби МакУильямс, которая нашла последних трех Бондов, уходит после того, как творческий контроль над фильмами был продан Amazon Джеффа Безоса. Об этом пишет Daily Mail.

Дебби МакУильямс работала над Джеймсом Бондом более 40 лет

Дебби работала над Джеймсом Бондом более 40 лет и занималась 13 последними фильмами, которые стали самыми кассовыми и приобрели статус легендарных.

Она сказала, что "это будет уже не то" после того, как творческие права были проданы Amazon. И заявила, что идеи Джеффа Безоса не вызывают у нее "особого энтузиазма".

Дебби занималась подбором актеров для последних 13 фильмов о Бонде, включая Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниела Крейга. Дебби МакУильямс более 40 лет сотрудничала с продюсерами Бонда Барбарой Брокколи и Майклом Г. Уилсоном.

Она сказала в интервью Screen International: "Я желаю всем удачи и надеюсь, что переход будет относительно безболезненным. Но он уже не будет прежним".

Дебби раскритиковала руководителя Amazon Джеффа Безоса за то, что он обратился к X (бывшему Twitter) с вопросом: "Кого бы вы выбрали на роль следующего Бонда?"

Она сказала: "Просмотр предыдущих фильмов Amazon, вышедших в прокат, не вызвал у меня особого энтузиазма. Если они изменят суть Бонда, они рискуют оттолкнуть огромную аудиторию. Выбор актера на эту роль — огромная задача, и я бы не стала доверять ее подписчикам X".

Дэниел Крейг стал звездой, после того как Дебби выбрала его на роль Бонда

Дебби ушла из фильмов про Джеймса Бонда до подписания сделки, и сказала, что понимает, почему Барбара Брокколи решила передать творческий контроль после того, как отношения с Amazon зашли в тупик. По ее словам, когда Уилсон ушел на пенсию, у Барбары Брокколи не осталось сил и желания "нести это бремя в одиночку".

Мисс Барбара Брокколи, чей отец Кабби купил права на экранизацию книг Яна Флеминга в 1961 году, в последний раз продюсировала "Не время умирать" в 2021 году. В этом фильме Бонд Дэниела Крейга погибает в заключительных сценах.

С этого момента Amazon купила MGM, заплатив большую сумму за права на бэк-каталог MGM, включая фильмы о Бонде. Сотрудничества между Брокколи и Безосом не получилось. Сообщалось, что она называла боссов Amazon "чертовыми идиотами".

После ухода Брокколи и Уилсона ожидается, что Amazon и MGM превратят Джеймса Бонда в франшизу, включающую кино- и теле- спин-оффы в духе Marvel или "Звездных войн".

Напомним, ранее сообщалось, что новым Джеймсом Бондом может стать Аарон Тейлор-Джонсон, звезда фильмов "Крейвен-охотник" и "Пипец".