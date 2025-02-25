Від Безоса пішла кастинг-агентка, яка зробила фільми про Бонда легендарними

Деббі МакВільямс працювала над Джеймсом Бондом понад 40 років. Завдяки їй Бондами стали Пірс Броснан і Деніел Крейг.

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Легендарна кастинг-агентка Деббі Макуільямс, яка знайшла останніх трьох Бондів, йде після того, як творчий контроль над фільмами був проданий Amazon Джеффа Безоса. Про це пише Daily Mail.

Деббі МакВільямс працювала над Джеймсом Бондом понад 40 років

Деббі працювала над Джеймсом Бондом понад 40 років і опікувалася 13 останніми фільмами, які стали найкасовішими і набули статусу легендарних.

Вона сказала, що "це буде вже не те" після того, як творчі права були продані Amazon. І заявила, що ідеї Джеффа Безоса не викликають у неї "особливого ентузіазму".

Деббі займалася підбором акторів для останніх 13 фільмів про Бонда, включно з Тімоті Далтоном, Пірсом Броснаном і Деніелом Крейгом. Деббі МакВільямс понад 40 років співпрацювала з продюсерами Бонда Барбарою Брокколі і Майклом Г. Вілсоном.

Вона сказала в інтерв'ю Screen International: "Я бажаю всім удачі і сподіваюся, що перехід буде відносно безболісним. Але він уже не буде колишнім".

Деббі розкритикувала керівника Amazon Джеффа Безоса за те, що він звернувся до X (колишнього Twitter) із запитанням: "Кого б ви обрали на роль наступного Бонда?"

Вона сказала: "Перегляд попередніх фільмів Amazon, що вийшли в прокат, не викликав у мене особливого ентузіазму. Якщо вони змінять суть Бонда, вони ризикують відштовхнути величезну аудиторію. Вибір актора на цю роль — величезне завдання, і я б не стала довіряти його передплатникам X".

Деніел Крейг став зіркою, після того як Деббі вибрала його на роль Бонда

Деббі пішла з фільмів про Джеймса Бонда до підписання угоди, і сказала, що розуміє, чому Барбара Брокколі вирішила передати творчий контроль після того, як відносини з Amazon зайшли в глухий кут. За її словами, коли Вілсон пішов на пенсію, у Барбари Брокколі не залишилося сил і бажання "нести цей тягар поодинці".

Міс Барбара Брокколі, чий батько Каббі купив права на екранізацію книг Яна Флемінга 1961 року, востаннє продюсувала "Не час помирати" 2021 року. У цьому фільмі Бонд Деніела Крейга гине в заключних сценах.

З цього моменту Amazon купила MGM, заплативши велику суму за права на бек-каталог MGM, включно з фільмами про Бонда. Співпраці між Брокколі та Безосом не вийшло. Повідомлялося, що вона називала босів Amazon "чортовими ідіотами".

Після відходу Брокколі і Вілсона очікується, що Amazon і MGM перетворять Джеймса Бонда на франшизу, що включає кіно- і теле- спін-оффи в дусі Marvel або "Зоряних воєн".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новим Джеймсом Бондом може стати Аарон Тейлор-Джонсон, зірка фільмів "Крейвен-мисливець" і "Піпець".