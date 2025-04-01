Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал, что едва не погиб в авиакатастрофе

Частный самолет известного актера за 65 миллионов долларов пришлось развернуть в воздухе, чтобы не рухнуть в океан.

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Об этом пишет NYpost.

Дуэйн Джонсон сам рассказал фанатам, что с ним случилось

Известный актер Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал, как его частный самолет Gulfstream G650 стоимостью 65 миллионов долларов, едва не рухнул в океан из-за серьезной неполадки.

52-летний актер как раз направлялся в Хьюстон, штат Техас, вылетев с Гавайев, на открытие второго сезона Объединенной футбольной лиги.

"Я нахожусь дома на Гавайях, и как раз сейчас я должен был быть в Хьюстоне, штат Техас… Я был готов ехать. Господи, я был очень рад приехать в Техас, чтобы оторваться со всеми игроками, болельщиками и тренерами. Я просто очень расстроен, что не смогу быть там, и мне очень жаль", — сказал он в видео на X, рассказав, что проблема возникла всего "через 35–40 минут" после взлета.

Пилот рассказал, что причиной неисправности стала проблема с перегревом гидравлики. И Дуэйн Джонсон рассказал, что хотя пилот пообещал благополучно вернуть его на Гавайи, он очень испугался.

"Пилот сказал, что есть некоторые проблемы, которые мы можем решить, пока находимся в воздухе, а есть и такие, которые мы не можем решить, особенно над океаном, и особенно когда компьютер самолета говорит: "Больше не летайте над океаном, вам нужно вернуться на посадку", — рассказал актер.

Дуэйн признался, что стал думать о плохом и задаваться вопросом: "Неужели это все?"

Дуэйн Джонсон у своего самолета

Но в итоге он выпил двойную порцию бурбона и боялся, пока самолет не вернулся в аэропорт. А потом заявил, что очень благодарен тому, что снова оказался на земле.

"Потом понимаешь, что ты думаешь и переживаешь о всякой ерунде, которая не имеет значения. Вчера вечером у меня был один из таких моментов. В общем: я благодарен, что снова на земле. Я благодарен, что снова дома на Гавайях. Очень расстроен, что не могу быть там, в Техасе", — резюмировал Дуэйн.

Напомним, Дуэйн "Скала" Джонсон популярен и среди ученых. Так что когда в марсоходе Perseverance застрял марсианский камень – его назвали Дуэйном.