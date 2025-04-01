Дуейн "Скеля" Джонсон розповів, що ледь не загинув в авіакатастрофі

Приватний літак відомого актора за 65 мільйонів доларів довелося розвернути в повітрі, щоб не впасти в океан.

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Про це пише NYpost.

Дуейн Джонсон сам розповів фанатам, що з ним сталося

Відомий актор Дуейн "Скеля" Джонсон розповів, як його приватний літак Gulfstream G650, вартістю 65 мільйонів доларів, ледь не звалився в океан через серйозну неполадку.

52-річний актор якраз прямував до Г'юстона, штат Техас, вилетівши з Гаваїв, на відкриття другого сезону Об'єднаної футбольної ліги.

"Я перебуваю вдома на Гаваях, і якраз зараз я мав бути в Х'юстоні, штат Техас... Я був готовий їхати. Господи, я був дуже радий приїхати в Техас, щоб відірватися з усіма гравцями, уболівальниками і тренерами. Я просто дуже засмучений, що не зможу бути там, і мені дуже шкода", — сказав він у відео на X, розповівши, що проблема виникла всього "через 35-40 хвилин" після зльоту.

Пілот розповів, що причиною несправності стала проблема з перегрівом гідравліки. І Дуейн Джонсон розповів, що хоча пілот пообіцяв благополучно повернути його на Гаваї, він дуже злякався.

"Пілот сказав, що є деякі проблеми, які ми можемо розв'язати, поки перебуваємо в повітрі, а є й такі, які ми не можемо розв'язати, особливо над океаном, і особливо коли комп'ютер літака каже: "Більше не літайте над океаном, вам потрібно повернутися на посадку", — розповів актор.

Дуейн зізнався, що став думати про погане і задаватися питанням: "Невже це все?"

Дуейн Джонсон біля свого літака

Але в підсумку він випив подвійну порцію бурбона і боявся, поки літак не повернувся в аеропорт. А потім заявив, що дуже вдячний тому, що знову опинився на землі.

"Потім розумієш, що ти думаєш і переживаєш про всякі дурниці, які не мають значення. Учора ввечері в мене був один із таких моментів. Загалом: я вдячний, що знову на землі. Я вдячний, що знову вдома на Гаваях. Дуже засмучений, що не можу бути там, у Техасі", — резюмував Дуейн.

Нагадаємо, Дуейн "Скеля" Джонсон популярний і серед учених. Тож коли в марсоході Perseverance застряг марсіанський камінь — його назвали Дуейном.