Ленни Кравиц показал свой роскошный дом в Париже (видео)

60-летний американский певец и актер Ленни Кравиц, у которого есть дом в Париже, впервые показал свою французскую тихую гавань поклонникам.

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Кравиц владеет большим особняком графини Анны д’Орнано, который он теперь называет "Отель De Roxy" в память о своей матери, мечтавшей о Париже. Ленни впервые посетил этот город в 1989 году, но только в начале 2000-х годов решил, что пришло время обосноваться здесь.

Артист прожил в этом доме 22 года, влюбившись в него сразу, как только вошел в парадную дверь. Его студия Kravitz Design занималась дизайном и сделала все так, как хотел исполнитель.

"Этот дом постоянно отдает дань уважения моим предкам, и, как вы увидите, когда мы пройдем по дому, их фотографии повсюду. Все эти фотографии рассказывают историю через весь дом через историю чернокожих, американских и африканских", — сказал Ленни.

В прихожей стоит рояль, который он помог спроектировать и которым "очень гордится". В доме музыканта также есть небольшой салон с фотографиями его матери. Кравиц признался, что он называет вдохновение для дизайна дома "душевной элегантностью".

Экскурсия по дому Ленни Кравица в Париже

"Это элегантность, утонченность, но с душой, понимаете? С вашим сердцем [и] с вашим духом. Потому что дизайн и элегантность без этого чувства — это просто имена дизайнеров и вы знаете что-то. Но когда вы коллекционируете, и это действительно отражает то, кто вы, что вы есть, где вы были, это прекрасно".

Далее в клипе Кравиц провел экскурсию по салону, который был вдохновлен Мухаммедом Али и имел большую зону отдыха, где Ленни тусовался с гостями.

Та же цветовая гамма продолжается в столовой, где хозяин дома любит "устраивать званые ужины и приглашать интересных людей из самых разных слоев общества, чтобы они посидели и пообедали". План этажа сосредоточен вокруг фотографии его деда, который, по его словам, был для него "вдохновляющей фигурой".

В доме есть библиотека, которая очень важна для звезды, поскольку в ней хранятся книги, принадлежавшие его матери.

Кравиц сказал, что нижний этаж дома — это то, что он считает своим "рабочим этажом". Он включает в себя студию с некоторыми из его самых ценных предметов одежды.

В завершение видео артист провел экскурсию по своей спальне. Эта комната дает ему пространство для "ежедневного воссоздания себя".

Артист также пригласил гостей в свой "подвальный клуб". Его Ленни назвал "сердцем и душой этого дома".

Ранее Фокус писал, что Ленни Кравиц соблюдает целибат.