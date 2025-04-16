Ленні Кравіц показав свій розкішний будинок у Парижі (відео)

60-річний американський співак і актор Ленні Кравіц, у якого є будинок у Парижі, вперше показав свою французьку тиху гавань шанувальникам.

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Артист відчинив двері редакції Architectural Digest і провів екскурсію своїм житлом.

Кравіц володіє великим особняком графині Анни д'Орнано, який він тепер називає "Готель De Roxy" на згадку про свою матір, яка мріяла про Париж. Ленні вперше відвідав це місто 1989 року, але тільки на початку 2000-х років вирішив, що настав час влаштуватися тут.

Артист прожив у цьому будинку 22 роки, закохавшись у нього одразу, щойно увійшов у парадні двері. Його студія Kravitz Design займалася дизайном і зробила все так, як хотів виконавець.

"Цей будинок постійно віддає данину поваги моїм предкам, і, як ви побачите, коли ми пройдемо будинком, їхні фотографії всюди. Усі ці фотографії розповідають історію через увесь будинок через історію чорношкірих, американських і африканських", — сказав Ленні.

У передпокої стоїть рояль, який він допоміг спроектувати і яким "дуже пишається". У будинку музиканта також є невеликий салон з фотографіями його матері. Кравіц зізнався, що він називає натхнення для дизайну будинку "душевною елегантністю".

Екскурсія будинком Ленні Кравіца в Парижі

"Це елегантність, витонченість, але з душею, розумієте? З вашим серцем [і] з вашим духом. Тому що дизайн і елегантність без цього почуття — це просто імена дизайнерів і ви знаєте щось. Але коли ви колекціонуєте, і це дійсно відображає те, хто ви, що ви є, де ви були, це прекрасно".

Далі в кліпі Кравіц провів екскурсію салоном, який був натхненний Мухаммедом Алі і мав велику зону відпочинку, де Ленні тусувався з гостями.

Та сама колірна гама продовжується в їдальні, де господар будинку любить "влаштовувати звані вечері та запрошувати цікавих людей із найрізноманітніших прошарків суспільства, щоб вони посиділи та пообідали". План поверху зосереджений навколо фотографії його діда, який, за його словами, був для нього "надихаючою фігурою".

У будинку є бібліотека, яка дуже важлива для зірки, оскільки в ній зберігаються книжки, що належали його матері.

Кравіц сказав, що нижній поверх будинку — це те, що він вважає своїм "робочим поверхом". Він включає в себе студію з деякими з його найцінніших предметів одягу.

На завершення відео артист провів екскурсію своєю спальнею. Ця кімната дає йому простір для "щоденного відтворення себе".

Артист також запросив гостей до свого "підвального клубу". Його Ленні назвав "серцем і душею цього будинку".

Раніше Фокус писав, що Ленні Кравіц дотримується целібату.