Новые актеры и захватывающий сюжет: вышел трейлер третьего сезона сериала "И просто так..."

Три закадычные подруги – Кэрри, Миранда и Шарлотта из "Секса в большом городе" – возвращаются и обещают зрителям новые захватывающие приключения.

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Трейлер третьего сезона сериала "И просто так…", продолжения стримера к "Сексу в большом городе", представил стриминговый сервис Max.

В следующих 12 сериях Кэрри (Сара Джессика Паркер) погружается в мир романтической фантастики, Миранда (Синтия Никсон) берется за новую работу и потенциальные отношения, а Шарлотта (Кристин Дэвис) выясняет, что у ее дочери – новый роман.

В кадре есть Эйдан (Джон Корбетт), который возродил свой роман с Кэрри в прошлом сезоне, преодолевая трудности на расстоянии.

Ролик дразнит зрителей и более острыми моментами: например, Кэрри, которая в какой-то момент видео убегает от стаи крыс.

"Скачут, как в "Щелкунчике"", — шутит она за обедом с подругами.

В этом сезона зрители не увидят небинарного стендап-персонажа Сары Рамирес (Че Диас), а также профессора Ниа Уоллес (Карен Питтман). Уход Рамирес связан с причинами, связанными с сюжетом, поскольку Миранда (Синтия Никсон) и Че расстались в конце прошлого сезона. Что касается Питтман, ее уход был вызван конфликтами в расписании.

Не обойдется и без новых актеров. Рози О'Доннелл появится в третьем сезоне в качестве нового персонажа по имени Мэри. К актерскому составу также присоединились Патти Люпон, Мехкад Брукс ("Закон и порядок"), Джонатан Кейк ("Отчаянные домохозяйки"), Логан Маршалл-Грин ("Прометей"), Себастьяно Пигацци и Долли Уэллс

Третий сезон выходит спустя почти два года после второго, который завершился в августе 2023 года. Задержка была в основном вызвана забастовками WGA и SAG-AFTRA.

Премьера состоится 29 мая.

Ранее Фокус писал, что миллиардер Джон Фоли рассказал, как "Секс в большом городе" навредил его бизнесу.