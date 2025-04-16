Нові актори та захопливий сюжет: вийшов трейлер третього сезону серіалу "І просто так..."

Три нерозлучні подруги — Керрі, Міранда і Шарлотта із "Сексу у великому місті" — повертаються і обіцяють глядачам нові захопливі пригоди.

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Трейлер третього сезону серіалу "І просто так...", продовження стримера до "Сексу і міста", представив стримінговий сервіс Max.

У наступних 12 серіях Керрі (Сара Джессіка Паркер) занурюється у світ романтичної фантастики, Міранда (Синтія Ніксон) береться за нову роботу і потенційні стосунки, а Шарлотта (Крістін Девіс) з'ясовує, що в її доньки — новий роман.

У кадрі є Ейдан (Джон Корбетт), який відродив свій роман із Керрі минулого сезону, долаючи труднощі на відстані.

Ролик дражнить глядачів і більш гострими моментами: наприклад, Керрі, котра в якийсь момент відео тікає від зграї щурів.

"Скачуть, як у "Лускунчику"", — жартує вона за обідом із подругами.

Цього сезону глядачі не побачать небінарного стендап-персонажа Сари Рамірес (Че Діас), а також професорку Ніа Воллес (Карен Піттман). Відхід Рамірес пов'язаний з причинами, пов'язаними з сюжетом, оскільки Міранда (Синтія Ніксон) і Че розлучилися наприкінці минулого сезону. Що стосується Піттман, то вона залишила проект через нестикування у робочому розкладі.

Не обійдеться і без нових акторів. Розі О'Доннелл з'явиться в третьому сезоні як новий персонаж на ім'я Мері. До акторського складу також приєдналися Патті Люпон, Мехкад Брукс ("Закон і порядок"), Джонатан Кейк ("Відчайдушні домогосподарки"), Логан Маршалл-Грін ("Прометей"), Себастьяно Пігацці та Доллі Веллс.

Третій сезон виходить через майже два роки після другого, який завершився в серпні 2023 року. Затримка була здебільшого спричинена страйками WGA і SAG-AFTRA.

Прем'єра відбудеться 29 травня.

Раніше Фокус писав, що мільярдер Джон Фолі розповів, як "Секс у великому місті" нашкодив його бізнесу.