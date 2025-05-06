Кайли Дженнер застряла в своих туфлях за 1000 долларов на Met Gala 2025

Звезда реалити-шоу была в черных туфлях от Ferragamo, которые стилист для надежности зафиксировал на ее ногах скотчем. После оказалось, что Кайли не может их снять.

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Об этом пишет Daily Mail.

Кайли Дженнер в наряде для Met Gala 2025

27-летняя Кайли Дженнер кричала от боли, когда ее помощники пытались снять с нее дизайнерские туфли после красной дорожки Met Gala 5 мая.

Звезда реалити-шоу произвела фурор на вечеринке, надев наряд от Ferragamo и туфли от того же бренда за 1000 долларов.

Но ее стилист Максимилиан Дэвис посоветовал ей приклеить ноги к обуви, чтобы они сидели надежней. В итоге оказалось, что Кайли слишком плотно приклеилась и туфли пришлось отмачивать водой.

Кайли Дженнер в наряде для Met Gala 2025 Фото: Instagram kyliejenner

Команда Кайли опубликовала в Instagram забавное видео о том, как они пытались снять с нее обувь. В какой-то момент она даже взвизгнула от боли.

Кайли объяснила: "Макс сказал мне прикрепить ноги к туфлям, и теперь мои ноги в них застряли".

Однако их усилия, к счастью, увенчались успехом, поскольку позже звезда поделилась фотографией своих босых ступней и отметила, что с ними "все в порядке!".

Кайли Дженнер застряла в своих туфлях для Met Gala 2025 Фото: Instagram kyliejenner Кайли Дженнер застряла в своих туфлях для Met Gala 2025 Фото: Instagram kyliejenner

Пока Кайли Дженнер блистала на красной дорожке, ее бойфренд Тимоти Шаламе дистанцировался от блеска и гламура Met Gala 2025.

29-летняя звезда "Дюны" отправился на мальчишник и смотрел с друзьями матчи НБА.

Недавно инсайдеры сообщили, что Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер договорились о ряде условий, касающихся их романа.

Хотя пару неоднократно видели вместе на публичных мероприятиях, они не публикуют фотографии друг друга в соцсетях. И Тимоти Шаламе не появится в семейном реалити-шоу семьи Кайли Дженнер "Кардашьяны".

Напомним, в прошлом году Кайли Дженнер оказалась в центре скандала на Met Gala, когда выяснилось, что из-за нее уволили итальянского манекенщика Эудженио Касниги. Юноша оказался слишком красив для красной дорожки и затмил Кайли.