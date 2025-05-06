Кайлі Дженнер застрягла у своїх туфлях за 1000 доларів на Met Gala 2025

Зірка реаліті-шоу була в чорних туфлях від Ferragamo, які стиліст для надійності зафіксував на її ногах скотчем. Після виявилося, що Кайлі не може їх зняти.

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Про це пише Daily Mail.

Кайлі Дженнер у вбранні для Met Gala 2025

27-річна Кайлі Дженнер кричала від болю, коли її помічники намагалися зняти з неї дизайнерські туфлі після червоної доріжки Met Gala 5 травня.

Зірка реаліті-шоу викликала фурор на вечірці, вдягнувши вбрання від Ferragamo і туфлі від того ж бренду за 1000 доларів.

Але її стиліст Максиміліан Девіс порадив їй приклеїти ноги до взуття, щоб вони сиділи надійніше. У підсумку виявилося, що Кайлі занадто щільно приклеїлася і туфлі довелося відмочувати водою.

Кайлі Дженнер у вбранні для Met Gala 2025 Фото: Instagram kyliejenner

Команда Кайлі опублікувала в Instagram кумедне відео про те, як вони намагалися зняти з неї взуття. У якийсь момент вона навіть завизгнула від болю.

Кайлі пояснила: "Макс сказав мені прикріпити ноги до туфель, і тепер мої ноги в них застрягли".

Однак їхні зусилля, на щастя, увінчалися успіхом, оскільки пізніше зірка поділилася фотографією своїх босих ступень і зазначила, що з ними "все гаразд!".

Кайлі Дженнер застрягла у своїх туфлях для Met Gala 2025 Фото: Instagram kyliejenner Кайлі Дженнер застрягла у своїх туфлях для Met Gala 2025 Фото: Instagram kyliejenner

Поки Кайлі Дженнер блищала на червоній доріжці, її бойфренд Тімоті Шаламе дистанціювався від блиску і гламуру Met Gala 2025.

29-річна зірка "Дюни" вирушив на парубочу вечірку і дивився з друзями матчі НБА.

Нещодавно інсайдери повідомили, що Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер домовилися про низку умов, що стосуються їхнього роману.

Хоча пару неодноразово бачили разом на публічних заходах, вони не публікують світлини одне одного в соцмережах. І Тімоті Шаламе не з'явиться в сімейному реаліті-шоу сім'ї Кайлі Дженнер "Кардашьяни".

Нагадаємо, минулого року Кайлі Дженнер опинилася в центрі скандалу на Met Gala, коли з'ясувалося, що через неї звільнили італійського манекенника Еудженіо Каснігі. Юнак виявився занадто гарний для червоної доріжки і затьмарив Кайлі.