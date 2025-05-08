Отец Анджелины Джоли рассказал, что будет с Голливудом без Трампа

86-летний Джон Войт, актер и отец оскароносной Анджелины Джоли заявил, что он и президент США Дональд Трамп работают вместе, чтобы спасти Голливуд. В противном случае, судя по тому, как сейчас идут дела на "фабрике грез", ее может ждать судьба Детройта.

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Об этом он заявил в интервью Variety.

Это первое публичное выступление Войта с того момента, как глава Белого дома объявил о 100%-ных тарифах на фильмы, снятые за пределами США. Таким способом Трамп хочет удержать Голливуд на плаву любыми доступными средствами.

Войт говорит, что американская киноиндустрия действительно нуждается в помощи, и действия главы государства показывают, что президент делает все, чтобы заставить людей засучить рукава и спасти ее.

"Мы не можем позволить этому пойти коту под хвост, как в Детройте… Это не должно быть политическим. Я не знаю политических взглядов людей, с которыми мы говорили. Мы говорили со многими людьми здесь. Я не различаю их по партийной принадлежности", – подчеркнул актер.

Он утверждает, что Трамп поддержит хороший план, потому что он хочет вернуть Голливуд вернулся в его Золотой век.

Войт также считает, что и с ним, и с президентом Трампом обошлись несправедливо. Однако теперь политическая борьба окончена, иглавное задание – объединиться и вернуть кинопроизводство в Штаты.

В Голливуде неоднозначно отреагировали на заявление президента о 100%-ных тарифах на все зарубежные фильмы. Например, комик Адам Карола поддержал Трампа, а продюсер Чарльз Весслер говорит, что это ужасная идея.

Джон Войт и Дональд Трамп впервые встретились несколько десятилетий назад на вечеринке после церемонии вручения премии "Оскар". Войт, лауреат премии за лучшую мужскую роль, не помнит точный год, но думает, что это произошло вскоре после дебюта спортивной классики Франко Дзеффирелли 1979 года "Чемпион". Двое мужчин сблизились благодаря фильму и культовой игре Войта в роли бывшего боксера, ищущего личного искупления, вернувшись на ринг.

"Он любит этот фильм. Ему также нравится "Рокки", и есть немного игривости в том, какой из фильмов лучше", – признался Джон.

Почему Войт говорит о Детройте?

Детройт – крупнейший город штата Мичиган. В свое время он был столицей мирового автомобилестроения. Развитие автоиндустрии способствовало развитию города и росту благосостояния его жителей. Однако с ростом глобальной конкуренции автомобильная индустрия начала терпеть убытки, в конце концов перенеся оставшиеся производственные мощности в другие города.

В результате численность населения сократилась с 1 850 000 в 1950 году до 680 000 в 2014 году. Сейчас в городе наблюдается один из высочайших уровней преступности в США и один из самых высоких уровней безработицы. Дном для Детройта оказался 2013 год, когда город объявил о банкротстве с задолженностью более $18 млрд. Сейчас каждый третий его житель находится за чертой бедности.

Сегодня Детройт является яркой иллюстрацией того, что даже самый большой успех и удача могут закончиться очень и очень неожиданно.

Когда-то Детройт был богатым процветающим городом. Сегодня же он выглядит очень плачевно

Ранее Фокус писал, что отец Анджелины Джоли обратился с просьбой к Брэду Питту, а также предложил Трампу план по спасению Голливуда.