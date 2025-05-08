Батько Анджеліни Джолі розповів, що буде з Голлівудом без Трампа

86-річний Джон Войт, актор і батько оскароносної Анджеліни Джолі заявив, що він і президент США Дональд Трамп працюють разом, щоб врятувати Голлівуд. В іншому разі, судячи з того, як зараз йдуть справи на "фабриці мрій", на неї може чекати доля Детройта.

Related video

Про це він заявив в інтерв'ю Variety.

Це перший публічний виступ Войта з того моменту, як глава Білого дому оголосив про 100%-ві тарифи на фільми, зняті за межами США. У такий спосіб Трамп хоче утримати Голлівуд на плаву будь-якими доступними засобами.

Войт каже, що американська кіноіндустрія справді потребує допомоги, і дії глави держави свідчать, що президент робить усе, щоб змусити людей засукати рукава і врятувати її.

"Ми не можемо дозволити цьому піти коту під хвіст, як у Детройті... Це не має бути політичним. Я не знаю політичних поглядів людей, з якими ми говорили. Ми говорили з багатьма людьми тут. Я не розрізняю їх за партійною приналежністю", — наголосив актор.

Він стверджує, що Трамп підтримає хороший план, тому що він хоче повернути Голлівуд повернувся в його Золотий вік.

Войт також вважає, що і з ним, і з президентом Трампом обійшлися несправедливо. Однак тепер політична боротьба закінчена, головне завдання — об'єднатися і повернути кіновиробництво в Штати.

У Голлівуді неоднозначно відреагували на заяву президента про 100%-ві тарифи на всі закордонні фільми. Наприклад, комік Адам Карола підтримав Трампа, а продюсер Чарльз Весслер каже, що це жахлива ідея.

Джон Войт і Дональд Трамп уперше зустрілися кілька десятиліть тому на вечірці після церемонії вручення премії "Оскар". Войт, лауреат премії за найкращу чоловічу роль, не пам'ятає точний рік, але думає, що це сталося незабаром після дебюту спортивної класики Франко Дзеффіреллі 1979 року "Чемпіон". Двоє чоловіків зблизилися завдяки фільму і культовій грі Войта в ролі колишнього боксера, який шукає особистого спокути, повернувшись на ринг.

"Він любить цей фільм. Йому також подобається "Роккі", і є трохи грайливості в тому, який із фільмів кращий", — зізнався Джон.

Чому Войт говорить про Детройт?

Детройт — найбільше місто штату Мічиган. Свого часу воно було столицею світового автомобілебудування. Розвиток автоіндустрії сприяв розвитку міста та зростанню добробуту його мешканців. Однак зі зростанням глобальної конкуренції автомобільна індустрія почала зазнавати збитків, зрештою перенісши решту виробничих потужностей в інші міста.

У результаті чисельність населення скоротилася з 1 850 000 у 1950 році до 680 000 у 2014 році. Наразі в місті спостерігається один із найвищих рівнів злочинності у США та один із найвищих рівнів безробіття. Дном для Детройта виявився 2013 рік, коли місто оголосило про банкрутство із заборгованістю понад $18 млрд. Зараз кожен третій його житель перебуває за межею бідності.

Сьогодні Детройт є яскравою ілюстрацією того, що навіть найбільший успіх і удача можуть закінчитися дуже і дуже несподівано.

Колись Детройт був багатим процвітаючим містом. Сьогодні ж воно має дуже плачевний вигляд

Раніше Фокус писав, що батько Анджеліни Джолі звернувся з проханням до Бреда Пітта, а також запропонував Трампу план з порятунку Голлівуду.