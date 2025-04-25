Батько Анджеліни Джолі покаже Трампу, як врятувати Голлівуд

86-річний американський актор Джон Войт, батько суперзірки Голлівуду Анджеліни Джолі, і продюсер Стівен Пол збираються запропонувати президенту США Дональду Трампу план, як запровадити MAGA в Голлівуді. Рішення дозріло після того, як він став "спеціальним послом" у Tinseltown (одна з назв Голлівуду).

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Про це пише Bloomberg.

Трамп доручив йому, Мелу Гібсону і Сильвестру Сталлоне "врятувати кіноіндустрію", призначивши їх спецпослами в Голлівуді в січні цього року.

Пропозиції Войта і Пола вийдуть за рамки податкових пільг на кінопродукцію, які зазвичай пропонують штати, і можуть містити стимули для інвестицій в інфраструктуру, професійне навчання і зміни в податковому кодексі.

"Важливо, щоб ми конкурували з тим, що відбувається в усьому світі, тому мають бути якісь федеральні податкові пільги", — сказав Пол.

Однією з пропозицій може бути коригування розділу 181 податкового кодексу США, який допускає прискорені відрахування за виробництво фільмів і телепередач. Цей стимул, термін дії якого спливає цього року, може бути продовжено і збільшено з поточного ліміту в $15 мільйонів за виробництво.

Ще одна ідея полягає в заохоченні довгострокових фінансових зобов'язань, як-от будівництво звукових павільйонів, податковими пільгами, змодельованими за зразком угоди Netflix Inc. про виробництво фільмів і телешоу в Нью-Джерсі протягом десятиліття в обмін на знижку 40%.

Джон Войт із сином і дочкою Фото: Herb Ritts

Пол, продюсер, у чиїй нещодавній картині "Людина без минулого" також знявся Войт, уже планує перенести виробництво трьох нових фільмів до Каліфорнії з-за кордону та інвестувати в студійну нерухомість у Лос-Анджелесі, яка особливо сильно постраждала від неконтрольованого виробництва.

Виробництво фільмів і телепередач впало в Каліфорнії та інших частинах США, оскільки студії скорочують обсяги, а інші країни переманюють бізнес, часто за допомогою податкових пільг. У деяких країнах, включно з Великою Британією, Австралією, Угорщиною та Іспанією, останніми роками спостерігалося зростання бізнесу у сфері кіно і телебачення.

Законопроєкт Каліфорнії, який більш ніж подвоїть державні стимули до $750 мільйонів на рік, проходить через законодавчий орган.

Раніше Скотт Карол, президент компанії Пола, SP Media Group, говорив, що група Войта, який є затятим прихильником Трампа, зустрічалася з керівниками студій, представниками профспілок і чиновниками, щоб дізнатися їхні думки.

Нагадаємо, Фокус писав, що Трамп помилував свою прихильницю, яка привласнила донати, зібрані на меморіал убитої поліцейської.