Преследовал 2 года: мужчина, протаранивший ворота дома Дженнифер Энистон, оказался сталкером

48-летний Джимми Уэйн Карвайл из Миссисипи, который на этой неделе врезался на своей машине в ворота дома голливудской актрисы Дженнифер Энистон, должен пройти психиатрическое освидетельствование, чтобы прокуроры могли понять, можно ли ему предъявлять обвинения в преследовании и вандализме.

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Об этом пишет The New York Post.

В зале суда в Лос-Анджелесе Карвайл, которому сначала приписали возраст в 70 лет, появился без рубашки, завернувшись в одеяло. Он не сделал заявления о признании вины и вообще не говорил.

По словам прокуроров, Джимми преследовал Энистон с помощью голосовых сообщений, электронных писем и сообщений в социальных сетях в течение двух лет, прежде чем въехать в ее ворота 5 мая.

Судья Кит Л. Шварц усомнился в том, что Карвайл поймет его, когда прокурор потребовал, чтобы ответчику, который останется в тюрьме, было приказано не приближаться к Энистон.

"Я не верю, что его дистанцирование от мисс Энистон станет проблемой в этот раз", – заверила адвокат задержанного, заместитель государственного защитника Торал Малик. Однако по настоянию прокуроров Шварц все равно выдал запретительный приказ.

"Вы не должны контактировать с Дженнифер Энистон ни при каких обстоятельствах", — заявил судья.

Власти утверждают, что Энистон была дома, когда Карвайл врезался на своем Chrysler PT Cruiser в ворота ее дома в богатом районе Бель-Эйр, причинив серьезный ущерб. Охранник остановил его на подъездной дорожке, прежде чем прибыла полиция и арестовала правонарушителя.

Ему, среди прочего, грозит отягчающее обстоятельство в виде угрозы нанесения тяжких телесных повреждений. В случае признания его виновным он может получить до трех лет тюрьмы.

Энистон купила особняк середины века на участке площадью 3,4 акра примерно за $21 миллион в 2012 году.

Она стала одной из крупнейших звезд на телевидении за 10 лет в сериале "Друзья" на канале NBC. Энистон получила премию "Эмми" за лучшую ведущую женскую роль в этом шоу и была номинирована еще на девять.

В настоящее время она снимается в "Утреннем шоу" на Apple TV+.

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