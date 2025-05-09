Переслідував 2 роки: чоловік, який протаранив ворота будинку Дженніфер Еністон, виявився сталкером

48-річний Джиммі Вейн Карвайл із Міссісіпі, який цього тижня врізався на своїй машині у ворота будинку голлівудської акторки Дженніфер Еністон, має пройти психіатричний огляд, щоб прокурори могли зрозуміти, чи можна йому висунути звинувачення в переслідуванні та вандалізмі.

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Про це пише The New York Post.

У залі суду в Лос-Анджелесі Карвайл, якому спочатку приписали вік у 70 років, з'явився без сорочки, загорнувшись у ковдру. Він не зробив заяви про визнання провини і взагалі не говорив.

За словами прокурорів, Джиммі переслідував Еністон за допомогою голосових повідомлень, електронних листів і повідомлень у соціальних мережах протягом двох років, перш ніж в'їхати в її ворота 5 травня.

Суддя Кіт Л. Шварц засумнівався в тому, що Карвайл зрозуміє його, коли прокурор зажадав, щоб відповідачу, який залишиться у в'язниці, було наказано не наближатися до Еністон.

"Я не вірю, що його дистанціювання від міс Еністон стане проблемою цього разу", — запевнила адвокатка затриманого, заступниця державного захисника Торал Малік. Однак за наполяганням прокурорів Шварц все одно видав заборонний наказ.

"Ви не повинні контактувати з Дженніфер Еністон за жодних обставин", — заявив суддя.

Влада стверджує, що Еністон була вдома, коли Карвайл врізався на своєму Chrysler PT Cruiser у ворота її будинку в багатому районі Бель-Ейр, завдавши серйозної шкоди. Охоронець зупинив його на під'їзній доріжці, перш ніж прибула поліція і заарештувала правопорушника.

Йому, серед іншого, загрожує обтяжуюча обставина у вигляді погрози нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У разі визнання його винним він може отримати до трьох років в'язниці.

Еністон купила особняк середини століття на ділянці площею 3,4 акра приблизно за $21 мільйон 2012 року.

Вона стала однією з найбільших зірок на телебаченні за 10 років у серіалі "Друзі" на каналі NBC. Еністон отримала премію "Еммі" за найкращу провідну жіночу роль у цьому шоу і була номінована ще на дев'ять.

Зараз вона знімається в "Ранковому шоу" на Apple TV+.

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