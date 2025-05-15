Известного музыканта арестовали за драку с тяжелыми последствиями в ночном клубе

Американский артист Крис Браун арестован за нападение на человека в ​​лондонском ночном клубе. Полицейские произвели арест в отеле The Lowry в Манчестере, узнав, что он прилетел в город на частном самолете несколькими часами ранее.

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Об этом сообщает The Sun.

Криса подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений музыкальному продюсеру Эйбу Диау в ночном клубе Tape в Мейфэре, центральном Лондоне, в феврале 2023 года. Его взяли под стражу и доставили в местный полицейский участок для допроса.

"36-летний мужчина был арестован в отеле в Манчестере вскоре после 02:00 в четверг, 15 мая, по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Он был взят под стражу, где и остается. Арест связан с инцидентом в месте на Ганновер-сквер 19 февраля 2023 года", – сообщили в полиции.

’Расследование ведут детективы из Центрального западного округа.

По словам потерпевшего, звезда R&B Браун совершил на него неспровоцированное нападение около 3 часов ночи, когда артист и его окружение были на вечеринке Dirty Martini, проходившей в модном ночном клубе. Он утверждает, что Крис ударил его по голове бутылкой, а затем – кулаком и ногой, пока он лежал на полу, сломав ему колено.

Диау госпитализировали, а затем ему понадобились костыли, чтобы ходить, когда его выписали.

Предполагаемое нападение произошло, когда Браун был в мировом турне и играл в Великобритании. У него там запланировано 10 новых концертов в мае, но тур может быть испорчен полицейским расследованием.

Потерпевший подал гражданский иск против Криса на $16 млн в качестве возмещения ущерба за травмы и убытки.

Двукратный обладатель премии Грэмми планировал мировое турне Breezy Bowl XX в рамках празднования его 20-летней карьеры. Его шоу откроет суперзвезда R&B Саммер Уокер в Северной Америке и многоплатиновый артист Брайсон Тиллер в Европе и Великобритании.

Во время тура Браун должен был выступить два вечера на стадионе Co-Op Live в Манчестере, а затем – на стадионе Principality в Кардиффе. Далее в графике значились стадион "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне, Бирмингем, Глазго и Дублин.

Гастроли последуют за его очень успешной серией концертов в 2024 году в поддержку альбома под названием "11:11". Браун заработал $82,3 млн на своих шоу, продав ошеломляющие 446 000 билетов.

Ранее Фокус писал, что Крис Браун был приговорен к общественным работам за избиение Рианны в 2009 году. Ранее его уже задерживали за физическое насилие.