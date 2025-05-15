Відомого музиканта заарештували за бійку з тяжкими наслідками в нічному клубі

Американський артист Кріс Браун заарештований за напад на людину в лондонському нічному клубі. Поліцейські заарештували Кріса Брауна в готелі The Lowry в Манчестері, дізнавшись, що він прилетів до міста на приватному літаку кількома годинами раніше.

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Про це повідомляє The Sun.

Кріса підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень музичному продюсеру Ейбу Діау в нічному клубі Tape у Мейфері, центральному Лондоні, в лютому 2023 року. Його взяли під варту і доправили в місцевий поліцейський відділок для допиту.

"36-річного чоловіка заарештували в готелі в Манчестері незабаром після 02:00 у четвер, 15 травня, за підозрою в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Його взяли під варту, де він і залишається. Арешт пов'язаний з інцидентом у місці на Ганновер-сквер 19 лютого 2023 року", — повідомили в поліції.

'Розслідування ведуть детективи з Центрального західного округу.

За словами потерпілого, зірка R&B Браун вчинив на нього неспровокований напад близько 3-ї години ночі, коли артист і його оточення були на вечірці Dirty Martini, що проходила в модному нічному клубі. Він стверджує, що Кріс ударив його по голові пляшкою, а потім — кулаком і ногою, поки він лежав на підлозі, зламавши йому коліно.

Діау госпіталізували, а потім йому знадобилися милиці, щоб ходити, коли його виписали.

Ймовірний напад стався, коли Браун був у світовому турне і грав у Великій Британії. У нього там заплановано 10 нових концертів у травні, але тур може бути зіпсований поліцейським розслідуванням.

Потерпілий подав цивільний позов проти Кріса на $16 млн як відшкодування збитків за травми і збитки.

Дворазовий володар премії Греммі планував світове турне Breezy Bowl XX у рамках святкування його 20-річної кар'єри. Його шоу відкриє суперзірка R&B Саммер Вокер у Північній Америці та багатоплатиновий артист Брайсон Тіллер у Європі та Великій Британії.

Під час туру Браун мав виступити два вечори на стадіоні Co-Op Live у Манчестері, а потім — на стадіоні Principality у Кардіффі. Далі в графіку значилися стадіон "Тоттенгем Хотспур" у Лондоні, Бірмінгем, Глазго і Дублін.

Гастролі послідують за його дуже успішною серією концертів у 2024 році на підтримку альбому під назвою "11:11". Браун заробив $82,3 млн на своїх шоу, продавши приголомшливі 446 000 квитків.

Раніше Фокус писав, що Кріс Браун був засуджений до громадських робіт за побиття Ріанни в 2009 році. Раніше його вже затримували за фізичне насильство.