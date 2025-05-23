Рекордный обвес: Хелен Миррен вышла на красную дорожку в колье весом более 400 карат (фото)
79-летняя английская актриса, лауреат премий "Оскар", BAFTA, "Тони", "Оливье", SAG и "Золотой глобус" за воплощение образа Королевы Елизаветы II и других венценосных особ, подтвердила свой статус иконы Голливуда в очередной раз. Она появилась в Каннах как посол L'Oréal Paris в украшении, которое уже претендует на звание одного из самых примечательных за всю историю кинофестиваля.
Об этом пишет People.
Актриса приехала на Лазурный берег на премьеру фильма "Цветы времени". Она была в черном приталенном платье Badgley Mischka. Оно знаменито не только своим потрясающим дизайном, но и местом в истории моды. Это было последнее платье, разработанное Марком Бэджли и Джеймсом Мишкой перед их выходом на пенсию.
Наряд подчеркнул яркий пояс цвета морской волны, который стягивал талию и переходил в драматический бант и шлейф сзади. Театральный фасинатор Karen Millen добавил образу королевский штрих. Под наряд она подобрала туфли на каблуках Sole Bliss и черный бархатный клатч Ahikoza.
Однако центральным элементом ансамбля актрисы стало уникальное и роскошное колье Margot McKinney со светящимися камнями цвета морской волны. Главным элементом аксессуара является ряд драгоценных камней, которые в общей сложности весят более 400 карат. В центре находится зеленый берилл огранки "кушон" весом 241 карат, за которым следует более овальный берилл весом 109,48 карата в дополнение к аквамарину весом 65,72 карата.
Каждое из них окружено композициями из зеленого берилла, аквамарина, турмалина, сапфира, бриллианта, параибаса и цаворита (зеленого граната) на 18-каратном золоте. Также ожерелье дополняют 29 редких барочных жемчужин, которые на протяжении многих лет добывались в Южном море Австралии.
Согласно пресс-релизу, Marina была вдохновлена Большим Барьерным рифом и Коралловым морем. Первоначально она дебютировала на выставке TEFAF 2025 в Маастрихе, где представлены изящные искусства, антиквариат и дизайн, в Нидерландах.
Хелен Миррен известна своими модными экспериментами на красной дорожке Канн. Несколько раз она красила свои серебристые локоны в смелые оттенки, в том числе в цвет сахарной ваты на премьере "Лучших лет жизни" 2019 года с Энди Макдауэлл. Актриса выходила на публику, сделав монохромную синюю прическу на церемонии открытия 2023 года, а вот в 2022-м не стала закрашивать седину и демонстрировала свои длинные локоны.
В 2024 году Миррен рассказала журналистам о принятии своей индивидуальности. В интервью она заявила, что не попадает в категорию "красивых людей в мире".
"Но мы все личности, и у каждого из нас есть своя индивидуальность. И я думаю, в конечном итоге нужно просто принять это и позволить себе быть тем, кто ты есть", — сказала она.
Ранее Фокус писал, что Хелен Миррен сфотографировалась для журнала в пальто за $39 тысяч и изменилась до неузнаваемости в роли Голды Меир.