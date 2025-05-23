Рекордний обвіс: Гелен Міррен вийшла на червону доріжку в кольє вагою понад 400 карат (фото)
79-річна англійська акторка, лауреатка премій "Оскар", BAFTA, "Тоні", "Олів'є", SAG і "Золотий глобус" за втілення образу Королеви Єлизавети II та інших вінценосних осіб, підтвердила свій статус ікони Голлівуду вкотре. Вона з'явилася в Каннах як посол L'Oréal Paris у прикрасі, oj вже претендує на звання однієї з найбільш примітних за всю історію кінофестивалю.
Про це пише People.
Актриса приїхала на Лазурний берег на прем'єру фільму "Квіти часу". Вона була в чорній приталеній сукні Badgley Mischka. Вона знаменита не тільки своїм приголомшливим дизайном, а й місцем в історії моди. Це була остання сукня, розроблена Марком Беджлі і Джеймсом Мішкою перед їхнім виходом на пенсію.
Вбрання підкреслив яскравий пояс кольору морської хвилі, який стягував талію і переходив у драматичний бант і шлейф ззаду. Театральний фасинатор Karen Millen додав образу королівський штрих. Під вбрання вона підібрала туфлі на підборах Sole Bliss і чорний оксамитовий клатч Ahikoza.
Однак центральним елементом ансамблю акторки стало унікальне і розкішне кольє Margot McKinney з камінням, що світиться, кольору морської хвилі. Головним елементом аксесуара є низка дорогоцінних каменів, які загалом важать понад 400 карат. У центрі розташований зелений берил ограновування "кушон" вагою 241 карат, за яким йде більш овальний берил вагою 109,48 карата на додачу до аквамарина вагою 65,72 карата.
Кожне з них оточене композиціями із зеленого берилу, аквамарину, турмаліну, сапфіра, діаманта, параібаса і цавориту (зеленого граната) на 18-каратному золоті. Також намисто доповнюють 29 рідкісних барокових перлин, які протягом багатьох років видобували в Південному морі Австралії.
Згідно з прес-релізом, Marina була натхненна Великим Бар'єрним рифом і Кораловим морем. Спочатку вона дебютувала на виставці TEFAF 2025 у Маастриху, де представлено образотворче мистецтво, антикваріат і дизайн, у Нідерландах.
Гелен Міррен відома своїми модними експериментами на червоній доріжці Канн. Кілька разів вона фарбувала свої сріблясті локони в сміливі відтінки, зокрема в колір цукрової вати на прем'єрі "Найкращих років життя" 2019 року з Енді МакДауелл. Акторка виходила на публіку, зробивши монохромну синю зачіску на церемонії відкриття 2023 року, а ось у 2022-му не стала зафарбовувати сивину і демонструвала свої довгі локони.
У 2024 році Міррен розповіла журналістам про прийняття своєї індивідуальності. В інтерв'ю вона заявила, що не потрапляє в категорію "найкрасивіших людей у світі".
"Але ми всі особистості, і в кожного з нас є своя індивідуальність. І я думаю, в кінцевому підсумку потрібно просто прийняти це і дозволити собі бути тим, хто ти є", — сказала вона.
Раніше Фокус писав, що Хелен Міррен сфотографувалася для журналу в пальто за $39 тисяч і змінилася до невпізнання в ролі Голди Меїр.