Рекордний обвіс: Гелен Міррен вийшла на червону доріжку в кольє вагою понад 400 карат (фото)

79-річна англійська акторка, лауреатка премій "Оскар", BAFTA, "Тоні", "Олів'є", SAG і "Золотий глобус" за втілення образу Королеви Єлизавети II та інших вінценосних осіб, підтвердила свій статус ікони Голлівуду вкотре. Вона з'явилася в Каннах як посол L'Oréal Paris у прикрасі, oj вже претендує на звання однієї з найбільш примітних за всю історію кінофестивалю.

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Про це пише People.

Актриса приїхала на Лазурний берег на прем'єру фільму "Квіти часу". Вона була в чорній приталеній сукні Badgley Mischka. Вона знаменита не тільки своїм приголомшливим дизайном, а й місцем в історії моди. Це була остання сукня, розроблена Марком Беджлі і Джеймсом Мішкою перед їхнім виходом на пенсію.

Вбрання підкреслив яскравий пояс кольору морської хвилі, який стягував талію і переходив у драматичний бант і шлейф ззаду. Театральний фасинатор Karen Millen додав образу королівський штрих. Під вбрання вона підібрала туфлі на підборах Sole Bliss і чорний оксамитовий клатч Ahikoza.

Гелен Міррен приїхала на прем'єру фільму "Квіти часу"

Однак центральним елементом ансамблю акторки стало унікальне і розкішне кольє Margot McKinney з камінням, що світиться, кольору морської хвилі. Головним елементом аксесуара є низка дорогоцінних каменів, які загалом важать понад 400 карат. У центрі розташований зелений берил ограновування "кушон" вагою 241 карат, за яким йде більш овальний берил вагою 109,48 карата на додачу до аквамарина вагою 65,72 карата.

Дама Гелен Міррен знається лише на розкішних прикрасах

Кожне з них оточене композиціями із зеленого берилу, аквамарину, турмаліну, сапфіра, діаманта, параібаса і цавориту (зеленого граната) на 18-каратному золоті. Також намисто доповнюють 29 рідкісних барокових перлин, які протягом багатьох років видобували в Південному морі Австралії.

Згідно з прес-релізом, Marina була натхненна Великим Бар'єрним рифом і Кораловим морем. Спочатку вона дебютувала на виставці TEFAF 2025 у Маастриху, де представлено образотворче мистецтво, антикваріат і дизайн, у Нідерландах.

Кольє Marina

Гелен Міррен відома своїми модними експериментами на червоній доріжці Канн. Кілька разів вона фарбувала свої сріблясті локони в сміливі відтінки, зокрема в колір цукрової вати на прем'єрі "Найкращих років життя" 2019 року з Енді МакДауелл. Акторка виходила на публіку, зробивши монохромну синю зачіску на церемонії відкриття 2023 року, а ось у 2022-му не стала зафарбовувати сивину і демонструвала свої довгі локони.

У 2024 році Міррен розповіла журналістам про прийняття своєї індивідуальності. В інтерв'ю вона заявила, що не потрапляє в категорію "найкрасивіших людей у світі".

"Але ми всі особистості, і в кожного з нас є своя індивідуальність. І я думаю, в кінцевому підсумку потрібно просто прийняти це і дозволити собі бути тим, хто ти є", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, що Хелен Міррен сфотографувалася для журналу в пальто за $39 тисяч і змінилася до невпізнання в ролі Голди Меїр.