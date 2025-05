Поддерживал отношения до самой смерти: биограф заявила, что у Фредди Меркьюри была тайная дочь

В новой биографии солиста группы Queen Фредди Меркьюри говорится о том, что у него была дочь. Он держал это в тайне на протяжении многих лет и поддерживал с ней отношения вплоть до самой своей смерти в 1991 году.

Об этом сообщает The Guardian.

В новой биографической книге "С любовью, Фредди" биографа Лесли-Энн Джонс указывается, что у певца в 1976 году родился ребенок от отношений с женой его близкого друга.

В книге сообщается, что Меркьюри регулярно навещал свою дочь и перед смертью передал ей 17 томов подробных личных дневников, которые она держала в тайне.

Известно, что имя женщины начинается на Б и ей сейчас 48 лет. Также отмечается, что дочь Фредди Меркьюри имеет медицинское образование и живет и работает в Европе.

В рукописном письме дочери Меркьюри, которая хочет сохранить свою личность в тайне, говорится: "Фредди Меркьюри был и есть мой отец. У нас были очень близкие и любящие отношения с момента моего рождения и в течение последних 15 лет его жизни. Он обожал меня и был предан мне. Обстоятельства моего рождения могут показаться, по меркам большинства людей, необычными и даже возмутительными. Это не должно удивлять. Это никогда не умаляло его преданности любить меня и заботиться обо мне. Он лелеял меня, как самую ценную собственность".

Считается, что о ее существовании известно лишь ближайшему окружению певца.

Он начал писать дневники 20 июня 1976 года, когда впервые узнал о беременности своей партнерши, через два дня после того, как Queen выпустили свой сингл You're My Best Friend из альбома 1975 года A Night at the Opera.

В другом письме, содержащемся в книге, Б объясняет причины, почему она поделилась дневниками Меркьюри после 30 лет.

В них он описывал свое детство на Занзибаре, писал об обучении в британской школе-интернате в Индии, о бегстве семьи из Занзибара во время революции 1964 года и переезде в Лондон.

Последнюю запись в тетради певец сделал 31 июля 1991 года, когда его здоровье стремительно ухудшалось. Фредди Меркьюри умер в возрасте 45 лет от бронхопневмонии, вызванной СПИДом.

"После более чем трех десятилетий лжи, спекуляций и искажений, пришло время дать Фредди высказаться. Те, кто знал о моем существовании, скрывали его самую большую тайну из верности Фредди. То, что я решила раскрыть себя в среднем возрасте, — это мое решение, и только мое. Меня ни разу к этому не принуждали. Он доверил мне, своему единственному ребенку и ближайшему родственнику, свою коллекцию личных заметок, письменную запись своих личных мыслей, воспоминаний и чувств обо всем, что он пережил", — написала дочь певца.

Рок-биограф певца Лесли-Энн Джонс считает, что Б. действительно может быть дочерью Фредди Меркьюри. Она сотрудничала с ней в течение 3 лет и не требовала ничего взамен.

