Как избавиться от прыщей за одну ночь: советы косметолога

Для прыща на лице никогда не бывает "подходящего" времени, поэтому нужно знать, что делать для профилактики и как справиться, если нужно срочно его замаскировать.

Related video

Прыщи на лице, вопреки распространенному мнению, проблема не только подросткового возраста. Прыщ может "выскочить" в любом возрасте и чаще всего в самый неподходящий момент. Как быть, если нужно замаскировать нежданного гостя и что делать, если прыщи на вашем лице – обычное явление. Об этом мы поговорили с Ольгой Белой, доктором, косметологом салона красоты Santa Monica

Руки прочь

Если у вас на лице появился прыщ, самое главное, что вы можете сделать – это не трогать его руками и не давить. Эффект у такой процедуры будет прямо противоположный тому, что вы ожидаете. Вместо того чтобы избавиться от прыща, вы поспособствуете появлению воспаления – красноты и припухлости станет больше, а замаскировать — проблематичнее.

Если прыщи для вас частое явление, то к решению проблемы следует подойти комплексно, ведь временные решения не смогут избавить вас от этой проблемы.

Впрочем, если у вас завтра свадьба, выпускной или другое знаменательное события, можно воспользоваться средствами, которые смогут уменьшить воспаление и дискомфорт.

"Можно присушить средствами, которые содержат цинк, салициловую, азелаиновую, миндальную кислоту или бензоил пероксида, но это очень индивидуально" — говорит косметолог Ольга Белая.

Но в дальнейшем, лечением акне придется заниматься серьезно, если вы хотите быть обладательницей чистой сияющей кожи.

Фото: Getty Images

Как убрать след от прыща?

Если вы все же не удержались и выдавили прыщ, то убрать покраснение и предотвратить развитие воспалительного процесса поможет салициловая кислота. Она уничтожит болезнетворные бактерии, не даст развиться воспалению и предотвратит шелушение кожи.

Как решить проблему с прыщами?

"Для начала необходимо прекратить попытки самостоятельно давить и травмировать кожу, наладить гигиенический режим, нормализовать сон и отдых, избегать активного и прямого солнечного излучения" — советует специалист в области косметологии.

Действительно, прыщи на лице – это лишь верхушка айсберга, а проблема кроется глубоко внутри. Поэтому, чтобы избавиться от нее, нужно устранять не симптомы, а причины.

"Не лишним будет минимизировать стресс, ведь во время стресса повышается уровень кортизола и концентрация адреналина, что в свою очередь угнетает секрецию собственных липидов кожи и тем самым ухудшает ее барьерную функцию" — говорит Ольга Белая.

Питание&акне

"Питание играет важную роль в появление акне. Газированные напитки, коровье молоко, изделия из белой муки и сахара могут быть фактором риска появления воспалительніх элементов на коже" — говорит косметолог.

Если вы хотите иметь здоровую чистую кожу, то вам следует отказаться или резко ограничить потребление сладостей, алкоголя, фастфуда и полуфабрикатов, чая и кофе, острых специй, кетчупа и соусов, копченостей.

Питание при акне должно быть направлено на снижение насыщенных жиров и простых углеводов, сахара и на увеличение клетчатки, антиоксидантов, обогащение витаминами и минералами.

Фото: Фото: Gettyimages

Не занимайтесь самолечением

Занимаясь самолечением, вы тратите время и деньги, покупая массу дорогих, но малоэффективных средств, лучше сразу обратиться к специалисту. Лечение акне – процесс долгий, требующий терпения и дисциплины.

Такого же мнения и врач: "Нельзя заниматься самолечением, лучше обратиться к специалисту, который поможет подобрать правильный уход, учитывая особенности той или иной кои. При необходимости, назначаются медицинские препараты, которые помогут сделать кожу здоровой и ухоженной".

Ранее Фокус писал о том, каких правил ЗОЖ нужно придерживаться, чтобы быстро оздоровить организм

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.