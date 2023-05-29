Як позбутися прищів за одну ніч: поради косметолога

Для появи прища на обличчі ніколи не буває "відповідного" часу, тому потрібно знати, що робити для профілактики і як впоратися, якщо потрібно терміново замаскувати його.

Related video

Прищі на обличчі, всупереч поширеній думці, проблема не лише підліткового віку. Прищ може "вискочити" в будь-якому віці і найчастіше в самий невідповідний момент. Що робити, якщо потрібно замаскувати несподіваного гостя і що робити, якщо прищі на вашому обличчі — звичайне явище. Про це ми поговорили з Ольгою Білою, лікаркою, косметологинею салону краси Santa Monica

Руки геть

Якщо у вас на обличчі з'явився прищ, найголовніше, що ви можете зробити – не чіпати його руками і не давити. Ефект у такої процедури буде протилежний очікуваному. Замість того, щоб позбутися прищу, ви сприятимете появі запалення: почервоніння і припухлості побільшає, а замаскувати стане проблематичніше.

Якщо прищі для вас часте явище, то до вирішення проблеми слід підійти комплексно, адже тимчасові рішення не зможуть позбавити вас цієї проблеми.

Втім, якщо у вас завтра весілля, випускний чи інша видатна подія, можна скористатися засобами, які зможуть зменшити запалення та дискомфорт.

"Можна присушити засобами, які містять цинк, саліцилову, азелаїнову, мигдальну кислоту чи бензоїл пероксиду але і це дуже індивідуально", — каже косметологиня Ольга Біла.

Але надалі лікуванням акне доведеться займатися серйозно, якщо ви хочете бути володаркою чистої сяючої шкіри.

Фото: Getty Images

Як прибрати слід від прища?

Якщо ви все ж таки не втрималися і видавили прищ, то прибрати почервоніння і запобігти розвитку запального процесу допоможе саліцилова кислота. Вона знищить хвороботворні бактерії, не дасть розвинутися запаленню і допоможе запобігти лущенню шкіри.

Як вирішити проблему із прищами?

"Для початку необхідно припинити спроби самостійно давити і травмувати шкіру, налагодити гігієнічний режим, нормалізувати відпочинок і сон, уникати активного і прямого сонячного випромінювання", — радить фахівчиня у галузі косметології.

Справді, прищі на обличчі – це лише верхівка айсберга, а проблема криється всередині. Тому, щоб позбавитися її, потрібно усувати не симптоми, а причини.

"Не зайвим буде мінімізувати стрес, адже при цьому підвищується кількість кортизолу і концентрація адреналіну, що в свою чергу пригнічує секрецію власних ліпідів шкіри і тим самим погіршує її бар‘єрну функцію" — каже Ольга Біла.

Харчування&акне

"Важливу роль у виникненні акне відіграє харчування. Газовані напої, коров’яче молоко, мучні вироби та цукор можуть бути фактором ризику виникнення запальних елемкентів шкіри", — каже косметолог.

Якщо ви хочете мати здорову чисту шкіру, то вам слід відмовитися або різко обмежити споживання солодощів, алкоголю, фастфуду та напівфабрикатів, чаю та кави, гострих спецій, кетчупу та соусів, копченостей.

Харчування при акне має бути спрямоване на зниження насичених жирів та простих вуглеводів, цукру та на збільшення клітковини, антиоксидантів, збагачення вітамінами та мінералами.

Фото: Фото: Gettyimages

Не займайтеся самолікуванням

Займаючись самолікуванням, ви витрачаєте час і гроші, купуючи масу дорогих, але малоефективних засобів, краще одразу звернутися до фахівця. Лікування акне — процес довгий, вимагає терпіння та дисципліни.

Такої ж думки і лікар: "Не можна займатися самолікуванням, краще звернутися до спеціаліста, який допоможе підібрати правильний догляд, враховуючи всі особливості тої чи іншої шкіри. При необхідності призначаються медичні препарати, які допоможуть зробити шкіру здоровою та доглянутою".

Раніше Фокус писав про те, яких правил ЗОЖ потрібно дотримуватись, щоб швидко оздоровити організм

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.