ЗСЖ для всіх: 5 основних правил швидкого оздоровлення організму

Здоровий спосіб життя (ЗСЖ) став справжнім трендом, і зараз тільки ледачий не п'є зелене смузі та не займається йогою. Але чи цього достатньо?

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ЗСЖ передбачає одну глобальну мету — збереження здоров'я та забезпечення довголіття. Яких звичок і правил потрібно дотримуватися, щоб надовше зберегти молодість, здоров'я та активність. Про це ми поговорили з лікаркою-терапевткою, дієтологинею, к.м.н. Ольгою Безуглою.

Збалансоване харчування

Часто проблеми зі здоров'ям і зайвою вагою починаються саме через незбалансоване харчування. Щодня наш організм повинен отримувати певну кількість жирів, білків і вуглеводів. І також важливо, з яких продуктів ви їх отримуєте, якої якості продукти. Можна з'їсти шматок торта, а можна, наприклад, м'ясо з гарніром і салатом. І ситі ви будете значно довше, і організм отримає всі корисні нутрієнти.

Крім того, звичка різноманітно харчуватися не дозволить вам переїдати, надмірно захоплюючись якимсь продуктом — здобою, магазинними солодощами тощо. Не варто взагалі забороняти собі солодощі, але в разі збалансованого харчування їхня кількість буде значно меншою.

Важливо щодня з'їдати 3 порції овочів і 2 порції фруктів. І бажано, щоб це були різнокольорові овочі, плюс свіжа зелень.

"Важливо потоваришувати з їжею та знайти комфортну норму вашої моделі харчування та структури раціону. Я не вважаю успіхом, коли мої підопічні худнуть, але я вважаю успіхом, коли вони надалі стабільно тримають оптимальну вагу та баланс у харчуванні", — зазначає Ольга Безугла.

Водний режим

Вода — джерело життя, зокрема й нашого організму. Під час зневоднення уповільнюються життєво важливі функції організму, у тому числі й метаболізм, а це означає, якщо ви не п'єте достатню кількість води, ви не зможете позбавитися зайвої ваги.

Потрібно виробити звичку та просто навчитися пити воду. Для цього є зручні застосунки, які щогодини нагадуватимуть вам, що настав час випити чергову склянку води. Врахуйте, що коли ви відчуваєте спрагу — це сигнал організму про зневоднення.

Розрахувати норму води досить легко — 30 мл рідини на 1 кг маси тіла.

Здоровий сон

"Ми всі знаємо, що спати важливо, але часом не приділяємо сну потрібної уваги, і так, у сучасному світі, солодкий і безтурботний сон — це розкіш!" — зазначає Ольга.

Головним ворогом нашого сну є мобільний телефон, який більшість людей беруть із собою, вирушаючи спати. Яскравий екран, картинки, що швидко змінюються, збуджують нашу нервову систему, і в результаті людина потім довго не може заснути, прокидається розбитою та втомленою. А все тому, що гормони, необхідні для нормальної роботи організму, виробляються в певний час ночі, не дарма спеціалісти зі сну рекомендують лягати спати не пізніше 22:00.

"Важливо постійно відчувати після сну, що ви відпочили, — це базовий критерій того, що з вашим сном усе гаразд. Є різні підходи й норми до трактування достатності сну та співвідношення фаз сну, але зупинимося просто на тому, щоб просто почати спати" — радить лікарка.

Фізична активність

Щоб підтримувати своє тіло у формі, не обов'язково годинами займатися в спортзалі, досить просто вести активний спосіб життя. Ви можете кататися на велосипеді, робити ранкові пробіжки, займатися йогою вдома, танцювати або просто багато … ходити.

Ольга Безугла дала рекомендації, які підійдуть абсолютно будь-якій людині. "Мене часто запитують, якому виду активності я віддаю перевагу? Я відповідаю — руху! Так, важливо рухатися — ходити, плавати, бігати, займатися балетом, підніматися сходами. Ви можете вибрати будь-який вид активності, головне — рухатися. Рух — це справжні ліки, і ті, хто їх приймає, мають менший ризик виникнення багатьох захворювань".

Закриття дефіцитів

Екологія, незбалансоване харчування, неякісні продукти та багато іншого здатне вплинути на те, що нашому організму бракує вітамінів, мінералів, амінокислот та інших необхідних елементів. Дефіцити вітамінів можна виявити, здавши аналізи та пройшовши чек-ап організму. А ось допомогти не допустити їх допоможе харчування, особливо сезонні продукти, які вирощені в тій місцевості, де ви живете.

"Ваш раціон має бути різноманітним, з акцентом на сезонність. Такі принципи харчування дозволять вашому організму постійно отримувати достатню кількість макро- та мікронутрієнтів, необхідних для вашого здоров'я" — радить доктор Безугла.

Як бачите, у ЗСЖ немає нічого надприродного. Щоб бути здоровим, потрібно просто виробити правильні звички, які покращать якість вашого життя.

Раніше Фокус писав про те, чому ви прокидаєтеся до будильника і чим це загрожує для вашого здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.