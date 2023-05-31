Красивый загар за 5 дней. Как правильно питаться, чтобы оттенок кожи стал ровным

Некоторые продукты являются своего рода солнечными активаторами, они ускоряют загар и способствуют появлению шоколадного оттенка кожи.

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Хотя мода на здоровье преобладает, все равно остаются те, для кого равномерный шоколадный загар – обязательное условие этого лета. Оказывается, делая акцент на определенных продуктах, вы сможете приблизить свою мечту и быстро получить красивый загар.

По мнению врача терапевта, диетолога Ольги Безуглой, продукты, которые помогут получить красивый загар все же существуют: "Меня, как врача, конечно, больше интересует, что НЕ есть, чтобы защитить кожу от агрессивного действия ультрафиолета, что добавит вам больше здоровья. Но на самом деле существует ряд продуктов, которые влияют на чувствительность кожи к ультрафиолету и, соответственно, на качество загара, а также на уровень вашей защиты от агрессивного солнца».

За то, как быстро загорает кожа, отвечает пигмент меланин, который производится в эпидермисе и окрашивает кожу. Поэтому определенные продукты могут способствовать выработке меланина, тем самым повышая восприятие кожи к загару.

"Продукты, которые могут сделать загар более интенсивным, обладают, как правило, выраженным фотосенсибилизационным свойством, иными словами, повышают восприимчивость кожи к воздействию ультрафиолетового излучения. Это, как правило, продукты богаты бета-каротином, витамином С, витамином Е, ликопеном" — поясняет Ольга Безуглая.

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Следовательно, к продуктам, усиливающим загар относятся:

Фрукты и овощи оранжевого и темно-зеленого цвета: морковь, персики, абрикосы, хурма, тыква, брокколи, шпинат.

Морковный сок обогатит ваш организм бета-каротином, который необходим для выработки меланина. Недаром именно этот корнеплод называют самым первым овощем для идеального загара. Морковь не только повышает ваше зрение и иммунитет, но и влияет на цвет кожи, поэтому если вы мечтаете о красивом шоколадном загаре, выпивайте ежедневно стакан свежевыжатого морковного сока.

Фрукты, овощи и ягоды богатые витамином С, который является антиоксидантом и усиливает защиту кожи от ультрафиолета – это цитрусовые, клубника, смородина, перец, брюссельская капуста, цветная капуста.

Клубника не только помогает получить равномерный шоколадный загар, но и защищает кожу от старения. Эта ягода содержит большое количество витамина С, антиоксиданты и антоцианы – пигменты, которые делают клубнику красной. Эти пигменты восстанавливают разрушенные волокна коллагена и укрепляют сосуды.

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Томаты содержат мощный антиоксидант ликопен, способствующий выработке желтого пигмента для золотистого оттенка кожи.

Томаты – уникальный продукт для загара. Этот овощ на 30% увеличивает защиту кожи от солнца и способствует тому, что загар равномерно ложится по всему телу. Именно ликопен защищает кожу от ультрафиолета и предупреждает солнечные ожоги. Стакан томатного обогатит ваш организм минералами, витаминами группы B, а также поможет снизить риск заболевания раком кожи.

Таким образом, разнообразие овощей, фруктов и ягод поможет вам приблизиться своей мечте и получить стойкий шоколадный загар. Однако будьте осторожны, большое количество фруктов может навредить вашему здоровью и фигуре, поэтому во всем должен быть баланс. Достаточно съедать ежедневно 2 порции фруктов – это около 300-400 г.

А чтобы защитить кожу от ультрафиолета обязательно добавляйте в свой рацион продукты богатые омега-3 и омега-6 жирными кислотами – это жирная рыба, орехи, растительные масла. И помните, что чрезмерное пребывание на солнце вредит вашему здоровью и коже, ускоряя фотостарение. Следовательно, отправляясь на отдых под активным солнцем пользуйтесь солнцезащитными средствами с SPF и пейте достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.