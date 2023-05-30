Сияющая кожа без салонных процедур: идеальное лицо к лету

Сияющая кожа – главный признак молодости и здоровья, поэтому нужно встретить лето с идеальным лицом.

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Чтобы вернуть коже лица сияние и блеск, не обязательно обращаться к салонным процедурам. Простые шаги по уходу за кожей в домашних условиях смогут сделать кожу вашего лица идеальной и наполнить ее здоровьем. О том, как реанимировать кожу мы поговорили с косметологом-эстетистом Анной Круглик.

Улучшение микроциркуляции

После зимне-весеннего периода, плохой погоды и даже стресса происходит спазм сосудов и ухудшается микроциркуляция. Поэтому первое, что нужно сделать – это нормализовать и улучшить микроциркуляцию. Если она ухудшается из-за спазма сосудов или возрастных изменений, то клетки недополучают кислород, влагу и питательные вещества, а это, в свою очередь, приводит к тому, что кожа теряет свой естественный блеск и свежесть, становится дряблой и нездоровой, приобретает тусклый, серый оттенок.

"Чтобы улучшить микроциркуляцию кожи, можно использовать косметические средства, например – ниацинамид. Однако также важен спорт и пребывание на свежем воздухе. Улучшение микроциркуляции способствует тому, что клетки лица будут получать достаточное количество питательных элементов, витаминов, влагу и кислород, тогда ваша кожа будет упругой, здоровой и сияющей" — отмечает косметолог с десятилетним опытом Анна Круглик.

Увлажнение

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Сухой воздух, плохая погода, ветер раздражают нашу кожу и обезвоживают ее, поэтому она теряет свое природное сияние.

Для увлажнения кожи необходимо использовать косметические средства, это может быть сыворотка, крем или гель. Продумайте свои утренние и вечерние ритуалы по уходу за кожей лица. Грамотная очистка, тонизирование и увлажнение позволят вернуть коже естественный здоровый блеск.

Используйте средства по уходу правильно: крем обязательно наносите только на очищенное лицо, откажитесь от полотенца, а лучше промокайте лицо салфеткой. Помните о том, что разные области лица нуждаются в отдельном уходе, как, например, кожа вокруг глаз или вокруг губ.

Кроме того, следите за тем, сколько чистой воды вы выпиваете, ведь от этого также зависит, насколько увлажненной будет ваша кожа. В день нужно выпивать не менее 8 стаканов воды, а более конкретную норму жидкости просчитывают индивидуально, учитывая вес. Приучите себя пить воду – начинайте утро со стакана теплой воды, а не с кофе, всегда носите с собой бутылку, чтобы не забывать пить. И, кстати, если вы фанат кофе, то помните о том, что на каждую чашку кофе вы должны выпить дополнительный стакан воды.

Эксфолиация

Для того, чтобы кожа имела здоровый сияющий вид, нужно проводить эксфолиацию — один раз в неделю отшелушивать ороговевшие клетки кожи с помощью энзимных пилингов.

"Ороговелые клетки – это отмершие клетки, которые в норме должны отшелушиваться, но из-за возрастных изменений, стресса, или из-за болезни, отшелушивание замедляется и эти клетки наслаиваются одни на одни, делая кожу тусклой, серой, с изломами и морщинами" — отмечает Анна Круглик. .

Энзимный пилинг деликатно отшелушивает отмершие клетки и подходит для деликатной кожи. В составе такого пилинга фруктовые кислоты, которые естественным образом очищают кожу. После такого пилинга результат заметен сразу: разглаживаются мелкие морщинки, улучшается цвет, кожа становится увлажненной и сияющей.

Антиоксиданты

Фото: Фото: Gettyimages

Антиоксиданты помогают предотвратить старение кожи, стимулируют процессы ее обновления и позволяют бороться с пигментацией, тусклостью и неровностями кожи. Поэтому важно использовать косметические средства с антиоксидантами, такими как ресвератрол, экстракт зеленого чая, экстракт алоэ.

"Антиоксиданты успокаивают кожу, нейтрализуют свободные радикалы, которые способствуют старению и раздражению, и улучшают естественную защитную функцию кожи, что делает ее нечувствительной к ультрафиолетовому излучению", — говорит специалист.

Защита от солнца

Солнцезащитным кремом следует пользоваться не только летом, а в течение года, даже зимой. Однако в летний период эта защита должна быть максимальной.

"Нужно обязательно использовать крем с SPF-защитой, когда индекс ультрафиолета равен 3 и выше, но если у вас светлый тип кожи, или очень чувствительная кожа, то начинать пользоваться солнцезащитным кремом нужно при индексе 2 и выше", — отмечает косметолог Анна Круглик. .

Солнце – враг вашей кожи, поэтому позаботьтесь о солнцезащитных средствах и наносите их каждый раз перед выходом из дома. Кроме того, старайтесь не загорать с 11.00 до 16.00, когда солнце максимально активно и купите качественные очки, чтобы защитить глаза и чувствительную кожу вокруг них.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.