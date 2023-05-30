Сяюча шкіра без салонних процедур: ідеальне обличчя до літа

Сяюча шкіра – головна ознака молодості та здоров’я, тому потрібно зустріти літо з ідеальним обличчям.

Related video

Щоб повернути шкірі обличчя сяяння та блиск не обов’язково звертатися до салонних процедур. Прості кроки по догляду за шкірою в домашніх умовах зможуть зробити шкіру вашого обличчя ідеальною та наповнити її здоров’ям. Про те, що як реанімувати шкіру ми поговорили з косметологом-естетистом Анною Круглик.

Покращення мікроциркуляції

Після зимово-весняного періоду, поганої погоди та навіть стресу відбувається спазм судин та погіршується мікроциркуляція. Тому перше, що треба зробити – це нормалізувати та покращити мікроциркуляцію. Якщо вона погіршується через спазм судин або вікові зміни, то клітини недоотримують кисень, вологу та поживні речовини, а це, своєю чергою, призводить до того, що шкіра втрачає свій природний блиск та свіжість, стає в'ялою та нездоровою, набуває тьмяного, сіруватого відтінку,

"Щоб покращити мікроциркуляцію шкіри можна використовувати косметичні засоби, які її, наприклад – ніацінамід. Проте також важливий спорт та перебування на свіжому повітрі. Покращення мікроциркуляції сприяє тому, що клітини обличчя будуть отримувати достатню кількість поживних елементів, вітамінів, вологу, кисень, тоді ваша шкіра буде пружна, матиме здоровий сяючий вигляд" — наголошує косметолог з десятирічним досвідом Анна Круглик.

Зволоження

Фото: Фото: Gettyimages

Сухе повітря, погана погода, вітер подразнюють нашу шкіру та зневоднюють її, тому вона втрачає своє природне сяяння.

Для зволоження шкіри потрібно використовувати косметичні засоби, це може бути сироватка, крем, гель. Продумайте свої ранкові та вечірні ритуали догляду за шкірою обличчя. Грамотне очищення, іонізування та зволоження дозволять повернути шкірі природний здоровий блиск.

Використовуйте доглядові засоби правильно: крем обов’язково лише на очищене обличчя, відмовтесь від рушника, а краще промокайте лице серветкою. Пам’ятайте про те, що різні області обличчя потребують окремого догляду, як шкіра навколо очей, або навколо губ.

Крім того, слідкуйте за тим, скільки чистої води ви випиваєте за день, адже від цього також залежить наскільки зволоженою буде ваша шкіра. За день потрібно випивати не менше 8 склянок води та більш конкретну норму рідини прораховують індивідуально, враховуючи вагу. Привчіть себе пити воду – починайте ранок зі склянки теплої води, а не з кави, завжди носіть із собою пляшку, щоб не забувати пити. І, до речі, якщо ви фанат кави, то пам’ятайте про те, що на кожне горнятко кави ви маєте випити додаткову склянку води.

Ексфоліація

Для того, щоб шкіра мала здоровий сяючий вигляд потрібно проводити ексфоліацію — один раз на тиждень відлущувати ороговівши клітинки шкіри за допомогою ензимних пілінгів.

"Ороговілі клітини – це відмерлі клітини, які в нормі повинні відлущуватися, але через вікові зміни, стрес, або через хворобу, відлущення уповільнюється і ці клітини нашаровуються одні на одні, роблячи шкіру тьмяною, сірою, із заломами та зморшками" — зазначає Анна Круглик.

Ензимний пілінг делікатно відлущує відмерлі клітини та підходить для делікатної шкіри. У складі такого пілінгу фруктові кислоти, які природно очищують шкіру. Після такого пілінгу результат помітний одразу: розгладжуються дрібні зморшки, покращується колір, шкіра стає зволоженою та сяючою.

Антиоксиданти

Фото: Фото: Gettyimages

Антиоксиданти допомагають запобігти старінню шкіри, стимулюють процеси її оновлення та дозволяють боротися з пігментацією, тьмяністю та нерівностями шкіри. Саме тому важливо використовувати косметичні засоби з антиоксидантами, такими як ресвератрол, екстракт зеленого чаю, екстракт алое.

"Антиоксиданти заспокоюють шкіру, нейтралізують вільні радикали, які сприяють старінню і подразненню та покращують природну захисну функцію шкіри, що робить її нечутливою до ультрафіолетового випромінювання" — говорить спеціаліст.

Захист від сонця

Сонцезахисним кремом потрібно користуватися не лише влітку, а протягом року, навіть зимою. Проте в літній період цей захист має бути максимальним.

"Потрібно обов’язково використовувати крем із SPF-захистом, коли індекс ультрафіолету дорівнює 3 і вище, але якщо у вас світлий тип шкіри, або дуже чутлива шкіра, то починати користуватися сонцезахисним кремом потрібно при індексі 2 і вище" — наголошує косметолог Анна Круглик.

Сонце – ворог вашої шкіри, тому подбайте про сонцезахисні засоби та наносьте їх щоразу перед виходом з дому. Крім того, намагайтесь не засмагати з 11:00 до 16:00, коли сонце максимально активне і купіть якісні окуляри, щоб захистити очі та чутливу шкіру навколо них.

Раніше Фокус писав про те, як позбутися прищів за одну ніч

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.