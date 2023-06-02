Секретный способ стать на 5 лет моложе

Кожа – отражает состояние нашего организма, поэтому требует особого ухода и заботы. Но кроме хорошего питания и комплекса витаминов, восстановить состояние кожи помогут специальные косметологические процедуры, среди которых – пилинг.

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В зимне-весенний период, из-за перепадов температур, недостатка солнечного света и дефицита витаминов ослабляется тонус кожи, она становится тусклой и менее эластичной. Как решить эти проблемы и вернуть коже здоровье и сияние, мы спросили у врача, косметолога салона красоты Santa Monica Ольги Белой.

"Одной из распространенных проблем является ксероз – чрезмерная сухость кожи, являющаяся следствием нарушения гидролипидного баланса. В результате кожа краснеет и трескается, становится беззащитной перед воздействием внешних факторов и легко подвергается раздражению. Сухость часто сопровождается шелушением, зудом и как следствие – воспалением. Поэтому для ухода за сухой кожей нужны специальные средства, способные корректировать отклонения в гидролипидном балансе кожи благодаря действию физиологически совместимых компонентов", — говорит косметолог. Именно к таким средствам и относится пилинг.

Как работает пилинг?

Среди салонных процедур, способных заставить кожу работать на результат, безусловно, одно из главных мест занимают пилинги. "Положительные эффекты от проведения данной методики могут быть первичными и долгосрочными" — отмечает врач. "К первым относят ослабление барьерных свойств кожи благодаря утончению рогового слоя, мощное ускорение регенерационных процессов кожи, активация выработки коллагена, ярко выраженный антиэйдж эффект, усиление микроциркуляции".

Фаза дермообновления способствует превращению первоначальных результатов химического пилинга в долгосрочные положительные эффекты. К таким относятся повышение проницаемости кожного барьера, ускорение процессов восстановления, стимулирование поверхностного кровотока, что в свою очередь позволяет "протянуть" активные компоненты глубоко в кожу и усилить эффект оксигенации. Все это делает химический пилинг важным инструментом для интенсивного проникновения в кожу активных ингредиентов. То есть, действующие вещества пилингов способны проникать в дерму, где оказывается мощное стимулирующее действие на фибробласты, повышая синтез коллагена и эластина, а также способствуя профилактике гиперпигментации и повышая кожный иммунитет.

Особенности подготовки

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Перед курсом любого химически активного пилинга рекомендовано проведение так называемой предпилинговой подготовки, которая включает средства с AHA-кислотами в течение 10-15 дней. Таким образом, кожа "готовится и привыкает" к более активным кислотам, оказывающим на нее то или иное терапевтическое действие.

"Использование данных средств обеспечивает хорошие условия для генерации активного агента, сокращает период реабилитации, повышает регенеративную способность кожи, способствует выявлению аллергических реакций на ранних стадиях" — отмечает Ольга Белая.

После пилингов, а также во время их курса следует использовать специальные средства, которые помогают коже правильно восстановиться, нужно избегать вредного воздействия солярия, сауны, бассейна. Помните, что нельзя использовать спиртосодержащие средства и глубокие очищения кожи (скраб, пилинги-скатки).

Мужчинам не рекомендуется бриться за 24 часа перед поверхностными пилингами и 48 часов перед поверхностно-серединными и глубокими. После процедуры нельзя бриться до тех пор, пока не пройдет шелушение.

SPF-защита для лица

Наступило лето — пора активного солнца, поэтому очень важно использовать солнцезащитные средства с высоким spf-фильтром. Не важно, отправляетесь ли вы на пляж, на работу или просто на прогулку, защита от солнца должна стать обязательным условием перед выходом из дома. Особенно важно защищать кожу лица от солнца после проведения процедуры пилинга, ведь кожа в этот период очень чувствительна.

Возьмите за привычку каждое утро за 15-20 минут до выхода на улицу наносить проверенное солнцезащитное средство и ваша кожа непременно скажет вам "спасибо!".

Ранее Фокус писал о том, как вернуть коже сияние и блеск без салонных процедур

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.