Для молодости и красоты. Топ-10 продуктов красивой женщины

Эти продукты должны быть в рационе каждой женщины, которая хочет надолго сохранить свое здоровье, молодость и красоту.

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Сейчас так много фруктов и овощей, которые претендуют на статус суперфудов, порой трудно решить, что положить в корзину в супермаркете. Ваши мучения окончены, пере вами 10 продуктов, которые обязательно должны быть на кухне у каждой женщины. Об этом пишет realbuzz.com.

Чечевица

Чечевица — прекрасный источник клетчатки, белка и, что важно для женщин, железа. Спортсменки, беременные женщины и девочки в подростковом возрасте более подвержены анемии; но даже если вы не попадаете ни в одну из этих трех категорий, важно, чтобы вы естественным образом увеличивали потребление витаминов с помощью продуктов, богатых железом. Более того, исследования доказали, что чечевица и другие подобные продукты могут также защищать от рака, снижать уровень холестерина и помогать регулировать гормоны, облегчая симптомы ПМС и менопаузы. Если чечевица вам не по вкусу, попробуйте черную фасоль или нут в качестве альтернативы.

Помидоры

Если вы любите помидоры, вам повезло — они обладают тайной целебной силой. Богатые мощным антиоксидантом ликопином (красный пигмент), помидоры помогают бороться со свободными радикалами и защищают клетки от повреждения. Имея натуральный SPF, они помогают коже хорошо подготовиться к этим надоедливым солнечным лучам (наряду с солнцезащитным кремом, конечно).

Шпинат

Эта листовая зелень является источником железа, помогает улучшить качество крови и восстановить энергию. Он также богат фолиевой кислотой, что делает его идеальным продуктом для беременных. При нагревании витамины, содержащиеся в шпинате, лучше усваиваются, обеспечивая более высокий уровень витаминов А и Е, белка, кальция и важных каротиноидов, таких, как бета-каротин и лютеин.

Цветная Капуста

Фото: Pixabay

Она уже много лет лежит на вашей обеденной тарелке, но вряд ли вы знали, какое волшебство она творит с вашим телом… Цветная капуста богата целым рядом витаминов: А, С, К. Кроме того, это богатый источник кальция, который помогает снизить риск развития рака, способствует снижению веса, обеспечивая вкусную хрустящую закуску. И содержит всего 25 калорий на порцию! Это настоящий кулинарный подарок гурманам с непереносимостью глютена, которые жаждут пиццы в пятницу вечером без ужасного вздутия и боли в животе.

Клюквенный морс

Главный продукт в холодильнике любой женщины — морс из клюквы. Не только из-за витаминов и минералов, которые он содержит (это отличный источник витамина С и марганца!), а еще из-за его целебных свойств. К сожалению, женщины более восприимчивы к инфекциям мочевыводящих путей (ИМП) и что до половины всех женщин будут страдать от ИМП в течение жизни. Благодаря содержанию проантоцианидина — "уникальной молекулярной структуре", которая проявляет "мощную бактериальную антиадгезионную активность", говорится в Университете штата Нью-Джерси, клюквенный сок предлагает идеальное лечение, помогающее держать цистит в страхе.

Греческий йогурт

Если вам хочется чего-нибудь сладкого, но вы пытаетесь контролировать количество сахара, купите греческий йогурт. Это восхитительное лакомство, увенчанное сладкой черникой и каплей меда, приносит массу пользы для здоровья. По сравнению с обычным йогуртом он содержит вдвое больше белка и гораздо меньше сахара.

25 процентов женщин старше 40 лет не потребляют достаточного количества белка, несмотря на растущую потребность в нем. Когда мы становимся старше, метаболизм естественным образом начинает замедляться, но могут помочь силовые тренировки и диета, богатая белком. Белок также помогает похудеть, дольше сохраняя чувство сытости и, следовательно, снижая вероятность того, что вы съедите что-то вредное.

Лосось

Лосось — любимый суперфуд. 2-3 порции жирной рыбы/хороших жиров в неделю помогают поддерживать здоровье сердца, что особенно важно, когда вы становитесь старше и уровень эстрогена начинает падать. Он также улучшает когнитивное здоровье, защищает зрение и способствует сиянию кожи. Если вы беременны, лосось обязательно должен быть в вашем меню, так как он обеспечивает все эти прекрасные преимущества и для развивающегося плода. Считается, что употребление в пищу большего количества продуктов, богатых омега-3 в последние недели беременности также помогает победить послеродовую хандру.

Попкорн

Если вы всегда перекусываете вредными продуктами, добавьте попкорн в свой список покупок. Переходя от пачки чипсов с транжирами к легкому и богатому антиоксидантами воздушному попкорну, вы получаете гораздо больше пользы для здоровья. Всего 30 калорий!

Белый Чай

Забудьте о кофе. Если вам нужно взбодриться утром, выпейте кофеин из белого чая. Конечно, у зеленого и черного есть свои преимущества. Но белый чай наименее обработан и содержит наибольшее количество антиоксидантов. В отличие от калорийного карамельного латте, белый чай заряжает энергией, а также помогает снизить уровень холестерина, кровяное давление и риск заболеть раком. По словам исследователей Орегонского государственного университета, именно повышенный уровень полифенолов, содержащихся в белом чае, повышает его "потенциал борьбы с раком". Замена кофе с сахаром на травяные чаи также способствует укреплению костей/зубов и великолепной коже — стоит попробовать!

Черника

После исследования, проведенного в конце 90-х годов учеными из Университета Тафтса, черника была признана одним из лучших продуктов, стимулирующих молодость. Эта ягода не только способствует молодому цвету лица без морщин, но и помогает предотвратить возрастные заболевания, включая болезни сердца, рак и диабет. Университет Тафтса пришел к выводу, что черника обладает антиоксидантным эффектом, который даже может "улучшить двигательные навыки и обратить вспять кратковременную потерю памяти", еще больше отсрочив старение. Соедините эти укрепляющие здоровье эликсиры жизни с греческим йогуртом и наслаждайтесь!

Ранее Фокус писал том, какие продукты помогают сохранить молодость и прожить долгую жизнь, а какие, вредят вашей коже летом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.