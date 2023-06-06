Для энергии и бодрости! Топ 5 продуктов для хорошего самочувствия

Летом из-за жары мы часто чувствует усталость, недостаток сил и энергии. Добавьте эти продукты в свой ежедневный рацион и забудьте об этой проблеме навсегда.

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Не важно, собираетесь ли вы на тренировку или не можете "расшевелиться" после обеда, бывают моменты, когда нам всем нужен заряд энергии. Чтобы получить мгновенный заряд бодрости и активно продолжить свой день, попробуйте эти 5 продуктов, которые повышают энергию. Об этом пишет realbuzz.com.

Овес

Если вы чувствуете себя измотанным и слабым или не можете сосредоточиться, возможно, вам не хватает витаминов группы В. Витамины группы В не только поддерживают нормальное функционирование мозга, они также помогают организму расщеплять углеводы на глюкозу, чтобы питать весь организм. Чтобы получить хороший источник витаминов группы В, попробуйте включить овес в свой рацион с утренней тарелкой овсянки или несколькими овсяными лепешками.

Овес богат витаминами группы В, он является отличным источником многих других питательных веществ, включая кальций, магний, селен и марганец. Также овес является пищей с низким гликемическим индексом, а это означает, что он помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и высвобождать медленный, устойчивый поток энергии.

Шоколад

Среди многих заявленных преимуществ шоколада для здоровья (включая его способность снижать риск сердечных заболеваний, предотвращать появление морщин и улучшать настроение) популярное лакомство также является отличным тонизирующим перекусом. Шоколад богат энергетическими химическими веществами, включая теобромин (стимулятор, содержащийся во многих популярных энергетических напитках) и кофеин.

Кроме того, шоколад является отличным источником магния и хрома, которые играют важную роль в производстве энергии. Чтобы зарядиться энергией и сохранить свое здоровье, попробуйте умеренно перекусывать темным шоколадом, в котором меньше насыщенных жиров и больше антиоксидантов, чем в молочном или белом шоколаде.

Фрукты

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Обезвоживание может быть основной причиной низкого уровня энергии, поэтому, если вы чувствуете, что ваша энергия снижается в течение дня, попробуйте увеличить потребление жидкости и продуктов с высоким содержанием воды. В то время как большинство продуктов содержат довольно небольшое количество воды, фрукты являются рекордсменами, особенно арбуз, дыня и ягоды.

Фрукты не только богаты жидкостью, но и являются прекрасным источником натуральных сахаров, которые способны повысить вашу энергию. Кроме того, фрукты содержат множество витаминов и минералов, включая витамин С (ягоды, киви и цитрусовые) и витамины группы В (бананы и авокадо).

Зеленый чай

Употребление зеленого чая отлично подходит для поддержания жидкости в организме, этот полезный для здоровья напиток также может помочь регулировать уровень сахара в крови, тем самым предотвращая всплески энергии и сбои, которые могут привести к чувству усталости. Зеленый чай также обычно содержит кофеин, который также помогает повысить уровень энергии.

Исследование, проведенное в Японии, показало, что для тех, кто страдает от низкого уровня энергии до и во время тренировки, зеленый чай идеальный напиток. Он может повысить выносливость до 24%, что делает его отличным энергетическим напитком, который можно пить перед тренировкой.

Свекла

В свекле находится кладезь полезных веществ, благодаря чему она является отличным источником энергии на длительное время. Кроме того, в свекле довольно высокое содержание сахара, что обеспечивает мгновенный заряд энергии. Она также богата многими питательными веществами, включая магний, железо, витамин С.

Исследователи из Эксетерского университета в ходе изучения влияния свеклы на физическую работоспособность обнаружили, что употребление свекольного сока помогает повысить выносливость и позволяет людям тренироваться на 16% дольше.

Ранее Фокус писал о том, какие продукты для мозга следует включить в свой рацион, чтобы иметь отличную память и высокий IQ.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.