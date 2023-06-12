Вес стоит. 10 причин, по которым вы не худеете

Вы занимаетесь спортом и питаетесь правильно и сбалансировано, но не видите желаемых результатов. Почему так происходит?

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Отсутствие потери веса может быть связано с рядом факторов, такие как принимаемые лекарства, виды тренировок и режим питания. Об этом пишет Health.

Слишком много кардио

Да, кардио — необходимая часть вашей тренировки, поскольку она помогает поддерживать здоровье вашего сердца. Тем не менее, только кардио — или слишком много кардио — может дать противоположные результаты. Чрезмерные кардиотренировки резко повышают аппетит, что может привести к ненужным перекусам или перееданию.

Нет восстановления после тренировки

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Восстановление и отдых часто важнее самой тренировки. Достаточное время для восстановления позволяет вам подготовиться к следующей тренировке. Отсутствие отдыха может привести к ухудшению производительности

Если вы хотите тренироваться каждый день, нужно в разные дни сосредоточиться на разных группах мышц. Если вы предпочитаете тренировать все тело, установите режим тренировок, в котором вы работаете всем телом в один день. Затем на следующий день сделайте легкие кардио, растяжку или отдохните.

Сидячий образ жизни

Длительное сидение может быть причиной набора веса или его снижения. Исследования показали, что риск ожирения у человека увеличивается на 5% каждые два часа сидения.

Рекомендации по физической активности предполагают, что взрослые могут быть физически активными в течение:

До 300 минут в неделю для упражнений средней интенсивности

До 150 минут в неделю для энергично-интенсивных упражнений

Минимум 60 минут в неделю, если они только начинают тренироваться.

Однако самое главное – это движение.

Несбалансированное питание

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Некоторые люди сосредотачивают всю свою энергию на сжигании калорий, поэтому не думают о том, что используют в качестве топлива. Кроме того, вы можете набрать вес, а не сбросить его, если потребляете больше калорий, чем сжигаете.

Убедитесь, что вы потребляете достаточно калорий, чтобы контролировать свой вес, пока вы физически активны. Количество калорий будет варьироваться в зависимости от возраста, роста и уровня вашей активности.

Кроме того, стремитесь к сбалансированной диете, которая включает:

Фрукты и овощи

Цельнозерновые крупы

Различные источники белка, от орехов и семян до морепродуктов и яиц.

Ограниченное количество добавленных сахаров, натрия, насыщенных жиров, трансжиров и холестерина

Сильное ограничение макронутриентов

Исключение макронутриентов из своего ежедневного рациона, таких как углеводы, которые являются основным источником энергии для организма, может спровоцировать переедание.

Вместо этого рассмотрите следующие макроэлементы:

Выбирайте сложные углеводы: батат и овес — это всего лишь несколько сложных вариантов углеводов. Ограничьте простые углеводы, такие как конфеты, газированные напитки, сладкие сладости и обработанные пищевые продукты с добавлением сахара.

Выбирайте нежирные или растительные белки : нежирную свиную вырезку, курицу, индейку, бобы и чечевицу.

нежирную свиную вырезку, курицу, индейку, бобы и чечевицу. Добавьте в свой план питания полезные жиры: семена чиа, семена конопли и жирную рыбу, такую ​​как лосось или сардины.

Слишком много или слишком мало еды

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Если вы уже усовершенствовали свой рацион, но все еще не теряете вес, возможно, вы просто слишком много едите. Чтобы похудеть, ваше тело должно поддерживать дефицит калорий, то есть вам нужно сжигать больше, чем вы потребляете.

При этом не нужно себя слишком ограничивать. Недоедание может привести к повышенному аппетиту и возможному набору веса позже.

Ешьте всякий раз, когда вы голодны, старайтесь есть медленно, чтобы вы могли остановиться, прежде чем насытитесь. Кроме того, не бойтесь время от времени есть продукты, которые вам действительно нравятся, в умеренном количестве.

Недостаток воды

Во время тренировки вы можете поддерживать водный баланс с помощью воды. Тем не менее, важно пить воду независимо от того, ведете ли вы активный образ жизни или нет, так как это может повлиять на ваш вес.

Обычная вода может помочь вам контролировать свой вес, поддерживая низкое потребление калорий. Вода также имеет несколько преимуществ для здоровья, помимо помощи в управлении весом, в том числе:

помогает организму избавиться от шлаков

обеспечивает амортизацию и смазку суставов

предотвращает обезвоживание

регулирует температуру тела

Недостаток сна

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В целом, большинству взрослых необходимо от семи до девяти часов ночного сна. Однако постоянный недосып может привести к увеличению веса.

Недостаток сна или бессонница связаны с ожирением и с повышенным риском увеличения веса в будущем. Это связано с тем, что одни и те же самые гормоны, а именно грелин и лептин, играют роль в цикле сна и в аппетите.

Грелин — это гормон голода, а лептин — гормон сытости. Уровень грелина может увеличиваться, а уровень лептина может снижаться, когда ваш режим сна выходит из строя, что приводит к большему голоду и меньшему насыщению.

Состояние здоровья

Некоторые состояния здоровья могут быть причиной того, что ваш вес долгое время стоит на месте. Среди них:

синдром Кушинга

Депрессия

Диабет

Гипогонадизм

Менопауза

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)

Гипотериоз

Эффект плато

Иногда вы регулярно занимаетесь спортом и правильно питаетесь, но цифры на весах не меняются. Снижение потребления калорий может привести к первоначальному быстрому снижению веса, поскольку ваше тело сжигает накопленный гликоген для получения энергии. Вы можете даже потерять немного мышц вместе с жиром. Чтобы снова ускорить потерю веса, вам может потребоваться изменить потребление калорий или увеличить физическую активность.

Самое главное, слушайте свое тело, будьте требовательны, но также не забывайте о любви к себе.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.