Как повысить тестостерон. 10 лучших продуктов для мужской силы

Тестостерон — основной половой гормон у мужчин, и от его количества зависит масса процессов в мужском организме.

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Тестостерон вырабатывается в клетках Лейдига в яичках и играет важную роль производстве сперматозоидов, влияет на развитие костной и мышечной ткани, тембра голоса, а также ответственен за половое влечение.

Определенные продукты могут повысить уровень тестостерона или понизить его. Ученые на протяжении 6 лет наблюдали за 3283 тайваньскими мужчинами и обнаружили, что у тех, кто питался некачественной пищей, была более плохая функция яичек и низкий уровень тестостерона. Мужчины, которые придерживались диеты, богатой листовой зеленью, бобовыми и молочными продуктами, имели лучшую функцию яичек и высокий уровень тестостерона. Плохой диетой считается типичная западная диета с большим количеством обработанного мяса и рыбы, жаренных во фритюре продуктов, мясных субпродуктов и мучных изделий, приготовленных в масле. Об этом пишет Health.

Вы можете естественным образом повысить низкий уровень тестостерона, соблюдая здоровую диету, добавляя рацион продукты, которые, помогают повысить уровень тестостерона.

Жирная рыба и рыбий жир

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Исследование, проведенное в 2020 году среди мужчин и женщин с ожирением, показало, что прием рыбьего жира с омега-3 жирными кислотами повышает уровень тестостерона у мужчин, но не у женщин. Исследование показало, что ДГК, тип жирной кислоты, содержащейся в рыбе, является особенно полезным.

Другое более раннее исследование, проведенное в 2013 году, показало, что рыбий жир и CLA (конъюгированная линолевая кислота) увеличивают синтез тестостерона и могут помочь повысить спортивные результаты как при тренировках на выносливость, так и при тренировках с отягощениями.

Молоко и молочные продукты

Ранее упомянутое исследование тайваньских мужчин 2021 года показало, что потребление молока и молочных продуктов защищает от низкого уровня тестостерона. Другое исследование мужчин среднего и пожилого возраста на Тайване, проведенное в 2019 году, также сделало аналогичный вывод. Обогащенное молоко является ключевым источником витамина D, необходимого для выработки тестостерона. Поддержание уровня витамина D в пределах нормы — будь то с пищей, солнечным светом или добавками — жизненно важно для общего гормонального здоровья.

Бобовые

Фото: Pixabay

Тайваньское исследование показало, что употребление в пищу бобовых — семейство, в которое входят фасоль, горох и арахис — может защитить от низкого уровня тестостерона и плохой функции яичек. Это может быть связано с тем, что бобовые богаты двумя питательными веществами, связанными с более высоким уровнем тестостерона: цинком и магнием.

Темная листовая зелень

Темная листовая зелень богата питательными веществами, клетчаткой и микроэлементами, которые способствуют хорошему здоровью. Тайваньское исследование также показало, что мужчины, которые ели больше темной листовой зелени, имели более высокий уровень тестостерона, чем те, кто этого не делал. Аналогичные результаты были получены и в исследовании 2018 года.

Мед

Практики натуральной медицины часто указывают на множество применений меда, от успокоения боли в горле до его антибактериальных свойств. Обзор литературы 2019 года также показал, что мед может повышать уровень тестостерона у мужчин за счет увеличения выработки лютеинизирующего гормона, повышения жизнеспособности клеток Лейдига, уменьшения окислительного повреждения в клетках Лейдига и ингибирования активности ароматазы в яичках. Тем не менее, необходимы дополнительные исследования на людях, чтобы подтвердить влияние меда на тестостерон.

Лук

Ученые пришли к выводу, что лук может помочь повысить уровень тестостерона у мужчин, увеличивая выработку лютеинизирующего гормона, усиливая механизм антиоксидантной защиты в яичках и защищая от воспаления и резистентности к инсулину.

Яйца

Фото: Pixabay

Яйца содержат холестерин, который необходим организму для выработки тестостерона. Исследование 2021 года, в котором участвовали молодые люди, занимавшиеся силовыми тренировками в течение 12 недель, показало, что у тех, кто ежедневно ел яйца, повышался уровень тестостерона. Их разделили на две группы: одна съедала по три цельных яйца в день, а другая — по шесть яичных белков. Исследование показало, что в группе, которая съела яйца целиком, уровень тестостерона повысился больше.

Продукты с флавоноидами

Исследования доказывают, что употребление в пищу большого количества флавоноидов — группы полезных соединений, содержащихся во многих фруктах и ​​овощах, полезно для вашего здоровья и для выработки тестостерона. Некоторые исследования показывают, что флавоноиды могут предотвращать или отсрочивать гипогонадизм (снижение функциональной активности половых желез) у мужчин по мере их старения.

К продуктам с высоким содержанием флавоноидов относятся:

Лук

Острый перец

Кале

Брокколи

Брюква

Шпинат

Устрицы

Фото: Pixabay

В устрицах большое содержание цинка, минерала, необходимого для выработки тестостерона. Хотя прием дополнительного количества цинка может гарантировать, что у вас не будет дефицита, потребление большего количества, чем вам нужно, не сильно повысит уровень тестостерона.

Травы

На рынке есть бесчисленное множество трав, которые способствуют повышению уровня тестостерона, но имеют мало доказательств, подтверждающих эти заявления. Однако метаанализ 2021 года показал, что эти четыре травы вполне способны справиться с данной задачей, хотя необходимы дополнительные исследования:

Семена пажитника (экстракт)

Ашваганда (экстракт корня и листьев)

Азиатский красный женьшень

Форсколии (экстракт корня)

Кроме того, существуют и другие способы повысить тестостерон. Для этого вам необходимо вести активный образ жизни и регулярно заниматься спортом. Также не малую роль играет ваш вес, ведь, как известно, у людей с избыточным весом или ожирением уровень циркулирующего тестостерона ниже.

Соблюдение здоровой диеты с достаточным количеством жиров важно для общего состояния здоровья и уровня тестостерона. Холестерин поступает из некоторых видов жира, и это то, что ваше тело использует для выработки гормона. Некоторые исследования рекомендуют получать 25% калорий из жиров.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.