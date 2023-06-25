Как быстро похудеть. Британские ученые рекомендуют сжигать калории днем

Обильное питание на ночь может испортить любую диету, ведь организм не успеет сжечь калории. Ученые рекомендуют плотно завтракать и перекусить в обед.

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Многим людям не помогает здоровая и сбалансированная диета в процессе похудения. Это происходит из-за неправильно выбранного времени принятия пищи, ведь организм человека может просто запасать калории, а не сжигать их, сказал британскому таблоиду Daily Mirror профессор Кембриджского университета, молекулярный генетик Джайлс Йео.

"Если вы мало едите на завтрак, но много — на ужин, вы можете испортить диету. Ваше тело не успеет сжечь потребленные калории. Ваш метаболизм замедлится, пока вы спите", — объяснил специалист.

Профессор Йео рекомендует плотно завтракать, чтобы продержаться большую часть дня, а затем перекусить в обед и еще меньше — на ужин.

"У человека процессы метаболизма активны в течение дня, а ночью они замедляются. В этот период будет сжигаться больше калорий, чем вечером", — добавил он.

Когда у человека самый большой прием пищи происходит ночью, а через пару часов он ложится спать, то организм переходит в режим накопления.

Йео сослался на исследование профессора Александры Джонстон из Абердинского университета, где группа людей получала одинаковое количество калорий каждый день за определенный период времени.

Одни плотно ели во время завтрака, а другие — на ужин. Причем пища была одна и та же. Оказалось, что благодаря плотному завтраку можно чувствовать себя сытым дольше в течение дня, чем если съесть много на ужин.

Профессор Йео отметил, что всегда надо уделять основное внимание здоровью и принимать пищу по мере чувства голода.

"Обильная еда по утрам может не помочь вам, если у вас работа с переменным графиком", — заключил диетолог.

Важно! Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

Отметим, что мозг человека может мешать похудению. Ряд экспериментов показал, что у страдающих ожирением после принятия питательных веществ не активировались определенные зоны мозга.

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