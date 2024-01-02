Мобильные группы применили пулеметы и автоматы для уничтожения ударных БПЛА РФ в Сумской области (видео)

Пограничники сбили два ударных БпЛА Shahed-136/131, которые атаковали Украину с российской границы.

Пограничники сбили российские ударные беспилотники, которым удалось залететь через границу в Сумскую область. В Telegram-канале Госпогранслужбы Украины сообщили подробности.

На видео можно увидеть, что защитники применяют стрелковое оружие. Для уничтожения целей использовался и крупнокалиберный пулемет, но, как именно было ликвидировано, в ведомстве не назвали.

Пограничники отметили, что сбили два ударных БпЛА Shahed-136/131 на Сумщине. Вчера, во время атаки Украины дронами, на одном из направлений госграницы пограничный наряд зафиксировал полет двух барражирующих боеприпасов типа "Шахед". Пограничники открыли огонь, в результате чего оба БПЛА были сбиты.

Атака по Украине 2 января

Утром 2 января армия России запустила ракеты по городам Украины, в результате чего взрывы прогремели сразу в нескольких регионах. По данным ГСЧС, в столице в результате массированного ракетного удара погибли два человека. В Харьковской и Киевской областях также не удалось спасти мирных жителей. Работа над ликвидацией последствий продолжается.

Часть воздушных объектов противника была направлена по Харькову. Для ударов были использованы аэробаллистические ракеты "Кинжал", что привело к разрушениям и пострадавшим.

В Киевской области погибли два человека, а еще 11, среди которых 1 ребенок, пострадали. Им оказали срочную медицинскую помощь. В ряде общин Броварского, Бучанского, Фастовского, Вышгородского районов также возникли проблемы с энергоснабжением, однако работа над восстановлением продолжается. В доме в Соломенском районе Киева пострадали 43 человека.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, российские оккупанты во время атаки по мирным украинским городам запустили 99 целей, из которых украинским защитникам удалось уничтожить 72.

Напомним, 31 декабря 2023 года в Воздушных силах ВСУ подвели итоги 2022-2023 годов. По словам командующего ВС ВСУ Николая Олещука, украинским сейчас силам удается уничтожать 85% запущенных россиянами крылатых ракет и ударных БПЛА.