Кокпит-эволюция. Как SpaceX Илона Маска меняет дизайн автомобилей

Что общего между ракетой Илона Маска, которая успешно доставила астронавтов на МКС, и новыми автомобилями? Ведь рожденные ползать летать не смогут. Но именно сильные диктуют мировые тренды. А космические технологии как вершина технического прогресса не могли не повлиять на автомобильную мировую индустрию. Да и фраза "Это не машина, а настоящий космический корабль" появилась неспроста. Наблюдая за дизайном экстерьера первого туристического космического челнока Dragon X, можно с уверенностью сказать, что это не только новый тренд, а направление, по которому начнут развиваться как авиационный, так и автомобильный транспорт.

Еще с начала 1970-х годов, когда первый космический корабль "Аполлон 11" (высадка первых астронавтов состоялась в 1969 году) совершил посадку на Луну, в мире наблюдается толчок развития автомобильного дизайна. Задача инженеров — сделать так, чтобы их творения на колесах были чем-то похожи на космические челноки. И если с экстерьером сильно не разгуляешься, ведь при прорисовке авто нужно помнить о конструктивных особенностях, аэродинамике, моторе и учитывать еще сотни параметров, чтобы машина поехала, а не осталась навечно концептом, то вот с салоном можно поиграть.

Уже в начале 1980-х в мире появляется все больше автомобилей, интерьер которых характеризуется одним словом: хаос. Вдохновением на изготовление таких инженерных решений стала как раз кабина управления знаменитого "Аполлона" — россыпь кнопок, тумблеров, стрелочные приборы. Считалось максимально модным, когда такие кнопки были разбросаны по всей машине, еще, кроме того, и подсвечивались.

Именно в это время в авто начали внедрять бортовые компьютеры, и инженеры вовсе сошли с ума, делая торпедо настолько перенасыщенным, что даже сами не всегда понимали, как это работает. Примеров можно привести десятки. Lancia Orca, Volkswagen Orbit и др.

Правда, опыт показал: если седло водителя назвать удобным нельзя, продукт обречен на провал. Мода на перебор кнопок и крутилок сохранилась вплоть до конца 1990-х годов. В начале 2000-х на первый план вышли удобство и унификация. Возможно, вскоре мы ездили бы с вами на практически одинаковых авто, если бы в гонку дизайна не вмешался Илон Маск. Первая Tesla хоть и вышла полуфабрикатом — большие зазоры, некачественные материалы, полное отсутствие эргономики и т. д., — новый подход к изготовлению интерьера показал: побеждает тот, кто не боится экспериментировать.

Tesla пошла в серию в 2012 году. Огромный дисплей на торпедо, который заменил все привычные нам кнопки управления, быстро вошел в моду. Спустя пару лет большинство автомобильных компаний начали внедрять подобные технологии.

Стрелочные приборы все чаще стали менять на LCD-дисплеи, кнопки на сенсоры.

Успешный запуск Dragon X в космос еще раз доказал: один экран может заменить огромные блоки управления даже в космическом корабле. И, судя по последним трендам, это стало понятно также автомобильному миру, который продолжит меняться еще сильнее.

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Телевизор от Honda E

(Фото: Алексей Рудьков)

Японский концерн Honda решил убить двух зайцев. В прошлом году они выпустили свой первый электромобиль Honda E, да еще в таком дизайне, что молва о машине не может утихнуть уже год. Ретростиль пришелся по душе европейцам. Но инженеры пошли еще дальше, сделав салон электрокара в стиле максимального минимализма. По всей ширине машины установлен огромный дисплей, который делится на секции. Это и телевизор, и управление, и информация, и даже зеркала. С помощью камер картинка о том, что творится сзади, выводится на боковые экраны. И, самое главное, перед нами уже серийный автомобиль. Правда, насколько это удобно, пока непонятно. На тесты машину еще не отправляли.

Суфлер для водителя

(Фото: Алексей Рудьков)

Давно известно, французы всегда были законодателями мод не только в одежде, но и автомобилях. Чего стоит обновленный Peugeot 2008, который уже завоевал немало наград по всему миру. О дизайне сказано много, но главная его фишка как раз в приборной панели, которая на первый взгляд кажется трехмерной. Ведь информация на нем как бы висит перед водителем. На самом деле, инженеры применили принцип, который используют при изготовлении телесуфлера. Перед водителем работает монитор на который выводится основная информация. А вот все цифры светятся на дополнительном, который расположен сверху под козырьком. С помощью прозрачного зеркала изображения накладываются друг на друга. Штука не сложная, но, именно PEUGEOT i-COCKPIT 3D стал главной изюминкой нового поколения Peugeot.

Tesla model 3

(Фото: Алексей Рудьков)

Инженеры компании Tesla уже не раз доказали: минимализм — наше все. По этой причине на самой популярной Tesla Model 3 на деревянный брус в салоне установлен большой дисплей. Все. Собственно, по такому принципу и был сделан космический корабль Dragon Х.

Минимализм от немцев

(Фото: Алексей Рудьков)

Немецкие концерны последнее время не радовали вычурным дизайном. Сокращение расходов заставило инженеров прибегнуть к максимальной унификации. Например, приборная панель и блок климата, а также руль ничем не отличаются у дюжины брендов. Такой подход начинает надоедать клиентам, которые все чаще находятся в поиске нестандартных решений. Судя по последним концептам, немцы также зашевелились и, как нынче модно, взяли курс на шикарный минимализм. В современном мире такие салоны даже получили название Pure Panel ("Чистая панель"). Дерево, кожа и полное отсутствие каких-либо кнопок. Как вам такое решение? Возможно, совсем скоро такие салоны станут вполне привычным явлением.

А вы готовы к будущему?