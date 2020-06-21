Вдохновленные ностальгией. 3 лимитированные серии автомобилей, посвященные славному прошлому
Порой автопроизводителей одолевает ностальгия по былым временам, благодаря чему на свет появляются эксклюзивные модели для ценителей автомобильной истории
Aston Martin DBS Superleggera OHMSS Edition
Стоимость: £300 тыс. (в Великобритании)
Двигатель: 5,2 литра (725 л.с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,4 сек.
Максимальная скорость: 340 км/ч
Aston Martin умеет придумывать для своих авто красивые названия, вроде Valhalla, но порой у производителя получается нечто похожее на DBS Superleggera OHMSS Edition. Впрочем, за труднопроизносимым названием кроется дань уважения фильму про Джеймса Бонда "На секретной службе Ее Величества" (On Her Majesty’s Secret Service). В прошлом году картине исполнилось 50 лет, и Aston Martin, чьи автомобили уже много лет спасают мир вместе с агентом 007, решил отметить этот юбилей.
Кузов модели выкрашен в цвет Olive Green, как и DBS, за рулем которого в 1969-м сидел Бонд в исполнении Джорджа Лэзенби. Кроме того, автомобиль получил оригинальные колесные диски, салон, отделанный черной кожей и серой алькантарой, а также памятные таблички на дверных порогах. Ну и какой автомобиль Бонда без небольшого секрета! Установить в DBS Superleggera ракеты или хотя бы катапульту Aston Martin вряд ли бы кто разрешил, а вот ящик, рассчитанный на две бутылки шампанского и четыре бокала, производитель установить смог. Тираж OHMSS Edition ограничен 50 экземплярами.
Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition
Стоимость: €183 тыс. (в Германии)
Двигатель: 3,0 литра (450 л. с.)
Разгон от 0 до 100 км/ч: 3,6 сек.
Максимальная скорость: 304 км/ч
Недавно в линейке Porsche появилась новая 911 Targa 4S из лимитированной серии Heritage Design Edition, в которой немецкий автопроизводитель воплотил всю свою тоску по 1950-м годам. А заодно и по 1960-м, и по 1970-м, и по 1980-м. Ностальгические нотки проявились в отделке интерьера и экстерьера спорткара.
Кузов модели выкрашен в эксклюзивный цвет Cherry Metallic, дополненный белыми гоночными полосами и номером (от 0 до 99), напоминающими об автоспортивном прошлом. В довершение к этому дизайнеры Porsche снабдили спорткар фирменными гербами бренда образца 1963-го, украшающими кузов и салон. К слову, в салоне новинки, который может быть оформлен в красно-бежевой или черно-бежевой цветовой гамме, можно найти вельветовые акценты отделки — такой материал использовался ещё в модели Porsche 356, выпускавшейся в середине минувшего века.
Финальным аккордом служит эксклюзивный хронограф 911 Targa 4S Heritage Design Edition, который разработан специально к выходу спецверсии и, как и она, будет выпущен ограниченным тиражом в 992 экземпляра.
Ford GT Heritage Edition
Стоимость: более $450 тыс. (в США)
Двигатель: 3,5 литра (647 л. с.)
Разгон от 0 до 96 км/ч: 3 сек.
Максимальная скорость: 347 км/ч
В истории американского автопрома, насчитывающей более 100 лет, хватает культовых автомобилей, но мало какой может тягаться с Ford GT40. Это было первое американское авто, одержавшее победу в престижной гонке на выносливость 24 часа Ле-Мана, — событие, которое легло в основу прошлогоднего фильма "Ford против Ferrari". Американский автогигант не смог забыть триумфов Ле-Мана и в прошлом году подготовил лимитированную серию модели под названием Ford GT Heritage Edition.
Главная отличительная черта автомобиля — оранжево-голубой окрас. В 1960-х гоночные авто Ford выступали в таких цветах в Ле-Мане, отдавая должное спонсору — американской нефтяной компании Gulf Oil. Кроме того, кузов модели украшен номером "9" или "6". Под такими номерами выступали автомобили, выигравшие 24-часовой марафон в 1968-м и 1969 году соответственно. Помимо культового окраса и памятных номеров, GT Heritage Edition может похвастаться карбоновыми элементами отделки, 20-дюймовыми алюминиевыми дисками и обшитым алькантарой салоном. Тираж модели ограничен и рассчитан всего на два модельных года выпуска — 2019-й и 2020-й. Первый экземпляр продан в начале прошлого года на аукционе за $2,5 млн.