Вершина эпохи. Тест-драйв третьего поколения Bentley Flying Spur (видео)

Для очень состоятельных господ

Flying Spur означает "летящая шпора". Казалось бы, странное название, но в таких отсылках к истории и заключается дух Bentley: именно этот символ был изображен на родовом гербе одного из создателей спортивного четырехдверного купе Bentley S1 Flying Spur, выпущенного в 1957 году.

В современной версии Flying Spur выпускается с 2005 года. В 2019-м было презентовано третье поколение модели, а в начале 2020-го шикарный седан появился в продаже в Украине.

Третье поколение построено на новой платформе MSB, общей с Porsche Panamera. Колесная база автомобиля увеличилась на 130 мм, что позволило сделать салон еще просторнее. Обновился и двигатель — теперь 6-литровый W-12 разгоняет этот огромный автомобиль до сотни за 3,7 сек. (в прошлом поколении — 4,4 сек., мелочь, а приятно).

КАК ПОЛОЖЕНО БЕНТЛИ. Сказать, что новый Bentley Flying Spur выглядит дорого — это не сказать ничего

В прошлом году компании Bentley Motors исполнилось ровно 100 лет. В новом Bentley Flying Spur чудесным образом сочетается фундаментальность классики и стремительность современности. Скульптурный, атлетический и в то же время элегантный силуэт, рельефные линии кузова, огромные 22-дюймовые колеса. От прошлого поколения новинку можно отличить по более крупным, "хрустальным" матричным передним фарам, задним фонарям со светящейся буквой B, более массивной решетке радиатора. Маленькая деталь: статуэтка в виде крылатой литеры В на капоте с хрустальными вставками подсвечивается в темноте и прячется внутрь капота при нажатии соответствующей кнопки на панели управления.

ВЗГЛЯНИ В ГЛАЗА МОИ ХРУСТАЛЬНЫЕ. Новый Бентли можно отличить по увеличенным матричным фарам, которые слегка мерцают даже в выключенном состоянии

Ручная отделка салона превосходит все ожидания. Эксклюзивная кожа, сложная вышивка, лакированное дерево — каждая деталь здесь подчеркивает статус владельца. Отдельного упоминания заслуживает 3D-кожа на дверях — такой элемент дизайна интерьера используется впервые.

ДЛЯ СПИНЫ И ВЗОРА. Салон Bentley Flying Spur превосходит все ожидания

Все сидения имеют функции подогрева и вентиляции, массажа и индивидуальных настроек наклона. Пассажиры заднего ряда, а именно там обычно и сидит собственник такого авто, могут управлять климат-контролем, музыкой и другими функциями с помощью сенсорного дисплея и двух съемных планшетов с выходом в интернет, закрепленных на спинках передних сидений. Атмосферу в салоне можно выбрать под настроение с помощью системы индивидуального освещения.

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. Чтобы разобраться с меню на дисплее придется потратить немного времени

Ну а перед водителем — целый центр управления полетами в виде огромного (12,3 дюйма) сенсорного экрана мультимедийной системы и полностью цифровой приборной панели, при этом данные проецируются и на лобовое стекло. Главный экран поворачивается вокруг своей оси, и при желании его можно сменить на изящный циферблат с традиционными часами (ох уж эти аристократы).

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Не только имя

Но закончим с восторгами и начнем движение. Управлять этим огромным и фантастически дорогим автомобилем мне поначалу страшно и непривычно. Бесконечный капот, а где заканчивается багажник, я вообще представляю с трудом. Выезжаю из дилерского центра и неспешно "ползу" в правом ряду Бориспольской трассы, пытаясь свыкнуться с габаритами и откликами педалей. Но уже через несколько минут начинаю чувствовать себя увереннее: ведь настройки газа и тормоза вполне комфортны, тяжелый лимузин спокоен и без нужды не демонстрирует свои разгонные качества. Кроме того, Flying Spur максимально оснащен системами помощи водителю: здесь есть камеры кругового обзора, парковочный автопилот, системы ночного видения и полуавтономного движения, не говоря уже об опциях попроще — вроде контроля слепых зон зеркал и чтения дорожных знаков. Иными словами, эта машина бережет и себя, и ваши нервы.

С ВНИМАНИЕМ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ. Будьте готовы к тому, что ваша машина прикует к себе взоры других водителей и пешеходов

Заезжаем в поселок Гора под Киевом и тут же останавливаемся в огромной пробке — ремонт дороги. Но моментально находится развлечение: наблюдать за эмоциями других водителей и пешеходов, которые с неприкрытым любопытством, восхищением и удивлением совершенно бесцеремонно рассматривают Flying Spur.

Наконец выезжаем на трассу, где можно хоть немного порадоваться ходовым качествам британца. Как-никак, знаменитый 12-цилиндровый двигатель под капотом с двумя турбонаддувами и мощностью 635 л. с. способен развивать максимальную скорость 333 км в час. Так разогнаться нам, конечно, негде. Но та мощь мотора и невероятная легкость набора скорости, когда вам кажется, что вы едете 80 км, но на спидометре 170, а в салоне — тишина и королевский покой, заставят вас осознать, что ценность этого автомобиля — не только в имени, дизайне и роскоши отделки.

Интересно, что задние колеса Bentley Flying Spur тоже поворачиваются. На маленькой скорости — в противоположную от передних сторону, на высокой — в ту же. В первом случае это позволяет улучшить маневренность этого длинного (5,316 м) автомобиля, а во втором — его устойчивость на скоростных виражах.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ УВЕРЕННОСТЬ. Несмотря на внушительные габариты, Bentley Flying Spur — удивительно маневренный и устойчивый на трассе

Здесь полный привод, активная пневмоподвеска, меняющая настройки в зависимости от режима езды, и электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости. В результате Bentley Flying Spur держится на дороге с той же монументальной уверенностью, которая свойственна и его облику.

Директор модельного ряда компании Питер Гест назвал эту машину вершиной эпохи внутреннего сгорания, ведь уже в 2025 году появится первый полностью электрический Bentley. Лучше о Bentley Flying Spur, пожалуй, и не скажешь. По крайней мере, у меня ощущение прикосновения к эпохе останется надолго.

Технические характеристики Bentley Flying Spur

Тип — седан

Двигатель — бензин, W12, турбо

Рабочий объем — 5950 куб. см

Макс. мощность — 635 л. с.

Макс. крут. момент, Н·м (при об/мин.) 900 / 1350–4500

Тип привода — полный

Трансмиссия — 8-ст. роботизированная

Макс. скорость — 333 км/ч Разгон от 0 до 100 км/ч — 3,8 сек.

Цена Bentley Flying Spur — от 7 млн 243 тыс. грн

Вердикт Фокуса по результатам тест-драйва

Достоинства

Впечатляющий дизайн и роскошный интерьер

Сочетание динамических качеств спортивного автомобиля и комфорта лимузина

Большое количество опций даже в стандартной комплектации

Престиж одного из самых дорогих брендов на планете

Недостатки